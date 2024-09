Mariana Echeverría cuenta la verdad de lo que pasó en su visita a ¡Cuéntamelo, ya!, asegura que la traicionaron

La tarde del jueves 26 de septiembre la cuarta eliminada de "La Casa de los Famosos México", Mariana Echeverría se convirtió en tendencia en redes sociales después de subir un video en el que habló de sus controversiales entrevistas en el "programa Hoy" y en "¡Cuéntamelo, ya!"

En un video compartido en sus distintas plataformas digitales la exhabitante del cuarto "Tierra" aseguró que se sintió traicionada por el productor de "¡Cuéntamelo, ya!", lo que le provocó un fuerte enojo que expreso al salir del foro de televisión del programa de Televisa.

Ante sus millones de seguidores en Instagram, Mariana Echeverría, exparticipante de "La Casa de los Famosos México", aseguró que el productor de "¡Cuéntamelo, ya!" le había prometido un mejor trato a diferencia de lo que vivió un día antes en el "programa Hoy".

En este sentido la cuarta eliminada de la competencia dijo que el productor de "¡Cuéntamelo, ya!" se aseguró que la iban a tratar muy bien y contestaría las preguntas que ella quisiera, sin embargo durante la entrevista todo cambió de manera radical con el contenido que le mostraron.

"Me dicen que no me va a pasar lo que me pasó en Hoy, que me van a tratar super bien, que voy a contestar lo que yo quiera", dijo .

Conmovida, Mariana Echeverría dijo que le mostraron videos sacados de contexto que no muestran la verdad de su comportamiento dentro de "La Casa de los Famosos México". Aseguró que en ningún momento la dejaron hablar e incluso dos conductoras de "¡Cuéntamelo, ya!" le ofrecieron disculpas.

Finalmente la exintegrante de "Me Caigo de Risa" confesó que sí salió enojada de "¡Cuéntamelo, ya!" y le reclamó al productor, quien se defendió al decir que él no sabía las imágenes que le iban a mostrar. La conductora explicó que se siente traicionada.

"Me pusieron videos sacados de contexto, no me dejaron hablar. No me dejaron hablar y me llevaron unos mangos. Salgo enojada y le digo al productor que me apuñaló por la espalda", sentenció.