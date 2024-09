¿A Mario Bezares le incomodó el regreso del Team Tierra? Esto dijo de sus excompañeros: "Me agoté"

El Team Tierra entró a La Casa de los Famosos México 2024 para reconciliarse y reencontrarse con los miembros del Team Mar. Hubo muchos conflictos y discusiones, lo que derivó en un fuerte problema, confrontaciones, incluso un abandono por parte de Adrián Marcelo, quien salió sin llegar a la final ni ser expulsado.

Pero no salió como la producción lo esperaba, los integrantes del Team Mar tuvieron una discusión sobre lo que ocurrió. Arath de la Torre, Gala Montes, Mario Bezares y Karime Pindter estuvieron en un momento de intimidad en el que confesaron sus impresiones.

"Me dio mucho gusto verlos en otro mood, en otra cosa. Todos se veían guapísimos. Mi Paola es una hermosa", dijo Mario Bezares. Sin embargo, dijo que se sentía como una ama de casa porque se metieron hasta la cocina y se sirvieron con la cuchara grande.

"Me agoté, me engenté. Cuando los vi a todos agarrando y quintando, me puse como pinche dueño de casa. Ahorita recogí todo porque dije, puta madre, como pinche ama de casa. Por qué se meten a mi casa, carajo", dijo Mario Bezares, porque comieron nieves, comieron