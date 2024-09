Productora de “Hoy” enfurece ante los rumores de un romance con Agustín Fernández

Tal y como sucedió con otros integrantes del cuarto Tierra, Agustín Fernández ha enfrentado una fuerte polémica tras su salida de “La Casa de los Famosos México” por sus declaraciones. Como aquellas en las que arremetió contra el programa “Hoy” y que le habrían cerrado las puertas del matutino, aunque recientemente surgió el rumor de que esto en realidad ocurrió por un romance fallido entre él y la productora Andrea Rodríguez, quien molesta aclaró lo que de verdad existe entre ella y el modelo argentino.

Agustín Fernández ingresó al reality show como uno de los favoritos, pues fanáticos consideraban que su participación podría ser similar a la de Nicola Porcella y Wendy Guevara en el primera temporada. Sin embargo, el público se dijo decepcionado del también influencer debido a las intrigas de las que fue parte con otros habitantes como Adrián Marcelo contra queridos integrantes como Arath de la Torre, quien también es conductor en “Hoy”. Aunque uno de los momentos que le habría generado conflictos fue aquel en el que habló mal del programa a cargo de Andrea Rodríguez, motivo por el que habría sido vetado.

En días recientes surgió el rumor de que el motivo de su veto en “Hoy” en realidad se trataría de un romance con la productora. Así lo reveló el periodista Gabo Cuevas en el programa de Flor Rubio: “Según ella y Agustín estuvieron saliendo, no lo sabía y ahora que ella hizo esas declaraciones, el grupo de fans de Agustín comenzó a escribirme y a varios periodistas que porque no contaban que habían tenido un romance”.

"No me he echado ni un café, no tengo ni una relación con él ni de amistad ni nada, simplemente él ha trabajado para mí. No tengo nada absolutamente, que me enseñen una fotografía, un tuit, algo y que me lo diga alguien de frente, totalmente de ninguna manera. Me molesta porque tengo muchos años cuidando mi prestigio y lo que hago para que mis hijas tengan esta parte de lo que ha hecho su mamá para que alguien venga a inventar tonterías”, aclaró Andrea Rodríguez sobre su situación con Agustín Fernández en un encuentro con los medios retomado por Alan Saldaña.