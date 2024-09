Luis Torres recortó su estancia en París para maquillar a Karime Pindter en la final de LCDLF, pero le negaron el acceso

Este domingo 29 de septiembre concluirá “La Casa de los Famosos México” y los finalistas tendrán que estar a la altura, lo que incluye sus looks. Por lo mismo, el maquillista profesional Luis Torres iba a ser el encargado de apoyar a la empresaria y generadora de contenido Karime Pindter; sin embargo, el experto informó que esto no será posible porque la producción le negó el acceso.

Para que no surjan especulaciones erróneas, el maquillista mexicano reaccionó a un video de TikTok y detalló que no podrá maquillar a la finalista del reality show. Esto generó revuelo en la plataforma de clips y otras redes sociales, sobre todo X, red antes llamada Twitter, por numerosos usuarios empezaron a abordar el tema, haciendo que se vuelva viral.

Ante esto, Luis Torres grabó un video y lo publicó en su cuenta de TikTok, detallando lo siguiente: “Se está poniendo muy viral este comentario que hice acerca de que no me dejaron entrar a ‘La Casa de los Famosos México’ para maquillar a Karime (Pindter) para la final. Ojo, no es que sea yo. Yo tenía varios meses platicando con el equipo de Karime para poder entrar”.

Karime Pindter es una de las finalistas de “La Casa de los Famosos México”. Foto: Instagram Karime Pindter.

Por qué Luis Torres no podrá maquillar a Karime Pindter para la final de LCDLF

El reconocido maquillista precisó que “todo estaba apuntando a que sí se iba a poder, pero hace un par de días me confirmaron que no, que la producción no quiere a nadie externo”. Además, el maquillista profesional subrayó que no es una medida contra él en específico o al menos eso espera él. “Y pues ni modo, no se pudo, cosa que se me hace rara porque en la temporada pasada entraron maquilladores”, destacó el experto que trabajaría con Karime Pindter.

Luis Torres se perderá shows de la Paris Fashion Week

Aunque Luis Torres tomó positivamente la negativa de la producción de “La Casa de los Famosos México”, reveló que por el compromiso de maquillar a Karime Pindter acortó su estancia en París, donde viajó para ser parte de la Paris Fashion Week.

“Lo feo de todo esto es que yo compré mi vuelo de regresó de París para México para estar en la final, ya que medio habíamos visto que sí se iba a poder. Me voy a perder ciertos desfiles de la Semana de la Moda de París, pero, bueno, las cosas por algo y ni modo, no se tenía que dar”, compartió el experto en maquillaje.

