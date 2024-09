Gala Montes y la tóxica relación que tuvo en Canadá, esta fue su historia juntos

Gala Montes es una de las participantes favoritas y finalista de la segunda temporada en “La Casa de los Famosos México”, pues se ha ganado el corazón de los fanáticos con su autenticidad, belleza y talento, cualidades que también habrían conquistado a un misterioso joven en Canadá. Aunque la actriz ha mantenido los detalles de sus romances alejados de los reflectores, el incremento de su popularidad sacó a la luz algunos de éstos.

Tan sólo unos días antes de ingresar al reality show, la actriz de “El Señor de los Cielos” enfrentó una fuerte polémica por el pleito que sostiene con su mamá, Crista Montes, y por el que se mantienen distanciadas desde 2023. En sus declaraciones la madre de Gala habló sobre la manera en la que el novio que la también cantante tuvo en Canadá habría influido en ella para separase y que, finalmente, la despidiera como su mánager.

Por otra parte, en medio del enfrentamiento Gala Montes dijo ser bisexual y durante una entrevista para el reality show destapó un supuesto romance con la actriz Bárbara Islas. Sin embargo, ella negó todo y se mostró molesta por las declaraciones de quien fuera compañera de escena, aunque más tarde se dijo dispuesta a darle una segunda oportunidad a su amistad aunque tendría que hablar con ella tras salir del programa.

En una reciente charla con Karime Pindter, la actriz, de 24 años, dio detalles de la tóxica relación que tuvo con un joven de nombre Levith en Canadá. Recordó que todo comenzó con una noche de fiesta en la que ambos hablaron sobre formalizar su romance, aunque los obstáculos surgieron cuando ella obtuvo la oportunidad de participar en “La isla: Desafío en Turquía” y más tarde una telenovela.

Además, en medio de sus compromisos laborales surgieron los conflictos con su mamá y entonces Levith viajó a México para vivir juntos durante unos meses. Sin embargo, los problemas en su relación se hicieron más fuertes debido a los celos de su novio, quien le reclamaba por compartir fotos y videos en redes sociales con sus compañeros de telenovelas.

“Era super celoso, eso era lo único malo. Me hacía unos dramas… yo estaba en la novela entonces salía con uno y con otro en la novela, me decía que no subiera tiktoks con ellos y le dije: ‘No hay manera, no hay manera porque este es mi trabajo, así es y no lo vas a modificar. No me gustaban los celos... Un desmadre en mi vida", dijo la actriz.