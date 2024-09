Gala Montes y el motivo de su repentina salida de “El señor de los cielos"

Gala Montes es una de las participantes favoritas de “La Casa de los Famosos México”, proyecto en el que logró llegar a la final con el cariño del público. Ante el incremento de su popularidad han surgido detalles sobre su vida privada y profesional que pocos conocían, como el motivo por el que salió de manera repentina de la serie “El señor de los Cielos” y el porqué decidió rechazar su regreso pese a que esto puso en riesgo su carrera.

La actriz comenzó su carrera con tan sólo seis años de edad, gracias a su talento, simpatía y belleza se le abrieron las puertas de inmediato en importantes proyectos de televisión. Fue así como a los 15 años obtuvo la oportunidad de participar en la serie “El señor de los cielos” con el papel de Luzma Casillas, aunque salió de manera repentina y cuando le ofrecieron volver ella rechazó el personaje por un importante motivo.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube, Gala Montes se dijo agradecida por su participación en la serie y o importante que fue para su carrera; sin embargo, no todo fue bueno para ella ya que la primera vez que participó en la serie decidieron sacarla abruptamente debido a que estaba ganando más peso que otros personajes con mayor relevancia.

“De un día para otro, me sacaron y me dijeron que el personaje es muy fuerte y no nos conviene y me sacaron (…) “Creo que fue una buena decisión porque sí considero que era una serie que tocaba temas bastante difíciles de contar, más con una niña que sí era menor de edad, como lo era yo”, dijo la actriz.