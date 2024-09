Brenda Bezares "sentida" con Sian Chiong por ignorarla en las galas tras ser eliminado

Sian Chiong se convirtió en uno de los participantes más odiados de “La Casa de los Famosos México” debido a su actitud y constantes conflictos, entre éstos el que tuvo con Mario Bezares y que habría llevado fuera de la competencia. Y es que Brenda Bezares reveló que el actor cubano parece guardar rencor por lo ocurrido con su esposo en el programa, pues desde que fue eliminado la ha ignorado en las galas.

Las peleas y rivalidades entre algunos participantes del reality show parecen haber pasado de la ficción a la realidad involucrando a otras personas, muestra de ello es lo que ocurrió entre Sian Chiong y Mario Bezares. Aunque parecía que el conductor y el actor habían dejado atrás los rencores, todo indica que éste último no olvida lo que pasó entre ellos y podría estar toando venganza con su familia.

Durante el podcast “Viviendo con los Bezares” en YouTube, Brenda Bezares reveló que Sian Chiong la ha ignorado en las galas desde que fue eliminado. Explicó que, incluso, ha hecho las paces con otras celebridades como Gomita y Ricardo Peralta luego de que éstos abandonaran el programa, algo que no ha sido posible con el modelo cubano.

“Cuando llega todo el mundo a maquillaje regularmente es ‘¡Hola, cómo estás!”, todo el mundo echando el cotorreo. Las únicas personas que no me han saludado son Mariana y Sian, y en la misma actitud. O sea, maquillaje, yo paso (…) No sé si sea su personalidad, se sale y dice ‘compermiso’, pero nada, no me dijo ‘mucho gusto’, nada”, dijo Brenda Bezares.