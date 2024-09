Muere el baterista de ABBA después de luchar contra el Alzheimer durante años

El pasado 21 de septiembre la batería de Roger Palm, exmúsico de ABBA, tocó su última nota para siempre, pues se dio a conocer que el artista murió a la edad de 75 años, a causa de complicaciones derivadas del Alzheimer. Esta triste noticia que ha conmovido a las y los fans de la banda sueca, fue confirmada por su familia, quienes emitieron un comunicado destacando su calidez humana y su legado en la música.

Y es quel Alzheimer, la enfermedad que finalmente acabó con su vida, es una condición que ha afectado a muchas personas en el ámbito artístico, por lo que la familia de Palm ha expresado su esperanza de que su lucha inspire a otros a apoyar la investigación sobre esta enfermedad devastadora.

A lo largo de su carrera, Palm fue reconocido no solo por su habilidad técnica, sino también por su carácter amable y colaborativo, por lo que músicos y productores lo describen como un perfeccionista que siempre buscaba obtener el mejor resultado posible en cada grabación, pero que al mismo tiempo mantenía un enfoque humilde y abierto al trabajo en equipo. Es así como su legado se extiende mucho más allá de las grabaciones en las que participó ya que su actitud hacia la música influyó en toda una generación de músicos suecos que lo vieron como un referente tanto en lo profesional como en lo personal.

El talentoso músico, que desempeñó un papel clave en la creación del inconfundible sonido del cuarteto, falleció a los 75 años.

Fotografía: Instagram/@oro_hits

Muere Roger Palm, baterista colaborador de ABBA

Para quienes no lo conocen, Roger Palm nació en Suecia y descubrió su amor por la música a una edad temprana, desarrollando una habilidad extraordinaria en la batería, que lo llevó a convertirse en uno de los músicos de sesión más solicitados del país. Su talento y técnica lo posicionaron como una figura clave en la evolución del pop sueco, especialmente durante las décadas de 1970 y 1980, cuando la industria musical sueca comenzaba a ganar reconocimiento internacional.

Antes de formar parte de ABBA, Palm ya había colaborado con varias bandas y artistas de renombre en Suecia, como Gimmicks y Beatmakers, donde perfeccionó su estilo rítmico y su capacidad para adaptarse a diferentes géneros musicales. Estas experiencias lo convirtieron en un músico versátil y respetado en el ambiente de estudio, y fue su versatilidad la que lo llevó a unirse al grupo más famoso de Suecia.

Pero la historia de Palm con ABBA comenzó en 1971, cuando fue invitado a participar en una sesión de grabación para un sencillo de Anni-Frid "Frida" Lyngstad, una de las integrantes del grupo, en una producción liderada por Benny Andersson; marcando así el inicio de una relación profesional que definiría una parte importante de la carrera de Palm. Es así como Roger Palm participó por primera vez en la grabación de una canción de ABBA en agosto de 1972, con el tema "Rock'n'Roll Band".

Aunque el baterista principal del grupo era Ola Brunkert, Palm tuvo la oportunidad de tocar en varias sesiones, dejando su huella en algunos de los mayores éxitos del grupo, ya que su destreza rítmica y su capacidad para adaptarse a los estilos que ABBA requería en el estudio fueron fundamentales para la creación de canciones como "Mamma Mia", "Dancing Queen", "Thank You For The Music" y "Take A Chance On Me".

Fue así como el sonido pop inconfundible de ABBA, caracterizado por sus melodías pegajosas y armonías vocales sofisticadas, se complementaba a la perfección con la precisión y creatividad de Palm en la batería. Y es que su capacidad para trabajar en conjunto con los demás músicos de la banda fue vital en la creación del sonido que catapultó a ABBA a la fama internacional, transformándolos en uno de los grupos más influyentes en la historia del pop.

El legado de Roger Palm más allá de ABBA

Aunque el trabajo de Roger Palm con ABBA fue quizás el aspecto más conocido de su carrera, su contribución a la música sueca va mucho más allá de su participación en el grupo, pues a lo largo de los años, Palm colaboró con una amplia gama de artistas y bandas, no solo en el ámbito del pop, sino también en otros géneros como el jazz y el rock.

Su familia y amigos lo recuerdan no solo como un músico brillante, sino como una persona que siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás y a compartir su conocimiento y experiencia.

Fotografía: Instagram/@oro_hits

Entre sus colaboraciones más notables se encuentra su trabajo con el legendario guitarrista sueco Janne Schaffer, quien también trabajó en varias sesiones de grabación de ABBA; Schaffer, profundamente afectado por la muerte de Palm, le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales:

Uno de los mejores bateristas de Suecia, Roger Palm, ya no está en la vida terrenal. Te extraño, Roger, con tus gritos de felicidad en el estudio cuando hacíamos música con, entre otros, Ted Gärdestad. Le diste a 'Satellite' de Ted una competición fantástica y en clásicos como 'Mamma Mia' y 'Dancing Queen' de ABBA, tu batería suena inolvidable. Siempre te recordaré. Saluda a Björn J:son Lindh, Ola Brunkert, Lasse Wellander, Rutger Gunnarsson y todos los demás músicos que se aseguraron de que se creara la maravilla de la música sueca. Ustedes han significado mucho. Que descanses en paz, escribió Janne Schaffer en su cuenta de Facebook.

Por estas palabras y su gran trayectoria, resulta innegable que la escena musical sueca durante la época en la que Palm estuvo activo experimentó una transformación significativa y ABBA, sin duda, fue uno de los principales motores de esa transformación, pero el éxito de la banda también sirvió para abrir las puertas a otros artistas suecos que comenzaron a ganar reconocimiento en todo el mundo.

Desde su contribución al éxito internacional de ABBA hasta su trabajo con una gran cantidad de artistas suecos, su influencia en la música pop y más allá es profunda.

Fotografía: Instagram/@oro_hits

El baterista fue testigo y parte activa de ese fenómeno, contribuyendo al crecimiento de una industria que, en décadas posteriores, se convertiría en una de las más dinámicas y exitosas a nivel global. Es por ello que la muerte de Roger Palm ha dejado un vacío en el mundo de la música, marcando el final de una era para la música sueca, pero comenzando el camino de una leyenda inmortal.

