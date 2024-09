Muere André Marín, el periodista deportivo perdió la vida a los 52 años

A primera hora de este lunes, 16 de septiembre, David Faitelson y Ciro Gómez Leyva confirmaron en sus respectivos programas de radio que André Marín había perdido la vida producto de su grave estado de salud. En los primeros informes no se dan muchos detalles. Sólo se informó que murió a los 52 años.

Al inicio de septiembre se confirmó que André Marín había sufrido una infección que lo obligó a recibir un trasplante de pulmón. Después de dicha operación, el periodista deportivo se encontraba grave de salud. Ahora, este 16 de septiembre, Faitelson y Ciro confirmaron que perdió la vida producto de su delicado estado de salud.

André vivió una serie de padecimientos desde el 2020. Antes de que comenzara la pandemia de Covid-19, el periodista deportivo contrajo una bacteria conocida como Clostridium Difficile. Esta bacteria le provoca diarrea, perdida de apetito, deterioro en el peso y fiebre. Esta enfermedad lo alejó por muchos meses del trabajo, pero gracias a los tratamientos logró salir adelante y volver a trabajar,

Desde aquel año hasta este 2024, André estuvo peleando por su vida, como relató en diferentes testimonios. En estos años contrajo tres tipos de neumonía, entre ellas la bacteria de neumococo, también conocida como Streptococcus pneumoniae, también le explotó el estómago por divertículos. El periodista volvió a contraer una de las bacterias más agresivas que lo atacó en los últimos cuatro años.

"Antes de la pandemia del COVID, me dio una cosa que no se la recomiendo a nadie que se llama Clostridium. Es una infección en el estómago que si no te la cuidas con unos antibióticos fuertísimos te puede llegar a perforar el intestino y el páncreas", expresó André en su momento.