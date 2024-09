Arath le dice a "Mayito" que quiere que gane, pero fans recuerdan que en el primer posicionamiento "lo hizo pedazos"

En la gala de anoche en La Casa de los Famoso México no hubo posicionamiento, esta vez se denominó sinceramiento, y los participantes tenían que elegir a unos de sus compañeros que les gustaría que ganaran si no lo hicieran ellos. Arath fue el primero en realizar la dinámica, por lo que sorprendió al elegir a Mario Bezares y dedicarle emotivas y palabras, pero en redes sociales no perdonaron cuando de la Torre "hizo pedazos" a Mario en el primer posicionamiento.

Pero no solo Arath escogió a "Mayito", también Agustín, quien reveló que si el no ganaba le gustaría que lo hiciera Mario, pues consideró que tiene el carácter para llegar hasta la final. A su vez le mencionó que estaba feliz de conocerlo y aseguró que la casa no hubiera sido la misma sin él. Al final le agradeció por tratarlos también a ellos, a su esposa y sus hijos.

Los actores se abrazaron y se mostraron el profundo cariño que construyeron | Foto: YouTube El 5

¿Qué le dijo Arath de la Torre a Mario Bezares en el sinceramiento?

Arath de la Torre le mencionó que quiere que gane porque hizo de su paso por la casa más amena, le reconoció que es resiliente, además trata muy bien a su esposa y a sus hijos. El presentador señaló que Mayito es su favorito para que gane la competencia porque tiene la experiencia, la fuerza y buen corazón.

"Has hecho mi paso por la casa más ligera, porque nos hemos podido tomar un café todos los días, porque he encontrado en ti un ser maravilloso, una persona que es resiliente como yo, que se ha levantado muchas ocasiones, que se ha reinventado, Me identifico mucho contigo amigo y me gustaría que tu ganaras para que te posiciones nuevamente. Tienes la fuerza, el talento y sobre todo tienes un gran corazón y eres un gran padre de familia", le dijo Arath.

Por su parte, Bezares agradeció las palabras de su amigo y le dijo que a él le gustaría que ganara Arath porque es una persona inteligente con una gran experiencia en la comedia, inteligencia y con una fuerte congruencia entre lo que dice y lo que hace y además señaló que en cuanto salgan le gustaría mucho que hicieron cosas juntos.

Así fue primer posicionamiento de Arath de la Torre contra Mario Bezares: "ya no tienes nada que dar"

En el primer posicionamiento que se vivió en La Casa de los Famosos México cuando fue el turno de Arath se paró frente a Mario para decirle que ya sabíamos su verdad y era hora de irse, pues creía que ya no tenía nada más quedar y ya había contado lo que tenía que contar. Incluso, en ese momento se pensó que el conductor tenía esa actitud para defender a su amigo Paul Stanley, hijo de Paco.

“Me la paso bien, sin embargo, creo que no puedas dar más a la casa, en el sentido de que ya contaste tu historia, le gente sabe ya tu versión, lograste tu cometido y te espera tu familia", dijo.

También le dijo que aunque sus palabras de no eran de manera personal, que se llevaba bien con él, que lo admiraba y hasta cierto punto no quería que se fuera, aseguró que ya había llegado hasta donde tenía que llegar y que era mejor que ya se fuera con su familia y continuara con su carrera afuera.

Arath no se midió en las palabras que le dijo Mario Bezares pero el se defendió con un "interesante punto de vista" | Foto: YouTube El 5

Mario Bezares respondió a Arath ante el crudo primer posicionamiento de Arath

Mario le dijo a Arath que era muy interesante lo que pensaba de él, que lo consideraba una persona inteligente y capaz, aunque también le señaló que su tiempo ya pasó en la casa, pues indicó que es una persona muy repetitiva. En cuanto a su persona expresó que todavía tiene mucho que dar y lo iba a demostrar.

“Interesante punto de vista el tuyo, yo creo que eres una persona muy inteligente, muy capaz, una persona que yo siento que ya diste lo tuyo y que eres repetitivo y juegas y juega si juegas, yo creo que este juegos es bastante bueno para todos y el que yo ya haya dado todo no creo, todavía tengo mucho mucho por dar", expresó en aquel momento.

