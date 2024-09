Paola Durante promete sorprender en la final de LCDLF: “Quiero que me vean como esa niña güerita que se ama”

El próximo domingo 29 de septiembre se realizará la final de “La Casa de los Famosos México” y eso ameritará la presencia de todos los expulsados. Entre ellos se encontrará la presentadora uruguaya Paola Durante, quien fue la primera eliminada del reality show y se mantiene como una de las preferidas del público porque bastó una semana para conquistar a la audiencia.

Debido a su historia con altibajos porque fue vinculada con el caso del fallecido Paco Stanley, la presentadora reveló que tiene una sorpresa para sus fans, a quienes promete impactar en la final del programa de Televisa: se hará un cambio de look drástico y regresará a su tono natural, el rubio.

Aunque podría parecer que sólo se trata de una renovación de imagen para estar a la altura del cierre de “La Casa de los Famosos México”, Paola Durante, de 49 años de edad, externó que es más que eso porque se trata de recordar su compleja historia, pero sobre todo exponer que el pasado ya sanó.

Paola Durante regresará al cabello rubio para abrazar su pasado

En entrevista con el generador de contenido “Un tal Fredo”, titular del podcast “Hablemos de tal”, la participante del reality show anunció la sorpresa, recordando “todos me quieren ver de rubia y ese día voy a ir de rubia”. El presentador no pudo contener la emoción al escuchar esto y expresó “¡qué nervios!”.

“Quiero que mi team me vea como esa niña güerita que se ama, se quiere”, externó Paola Durante al indicar que no sólo se trata de un cambio de look, sino de abrazar su pasado que ya sanó.

“Ese día voy de rubia porque todo mundo me lo ha pedido; entonces, en la final, eso les tengo de regalo. Quiero que mi team me vea como esa niña güerita que se ama, se quiere. Me dicen ‘es que ‘Mayito’ ha demostrado que es ‘Mayito’. Karime, también; Briggitte, también; Gala, también, y Arath, también. Por qué tú no te aceptas y regresar como rubia’. Entonces dije ‘órale’ y en la final voy a estar de rubia”.

Paola Durante prometió regresar al cabello rubio para la final de “La Casa de los Famosos México”. Foto: Instagram Paola Durante.

Por qué Paola Durante fue vinculada con el caso de Paco Stanley

El presentador mexicano Paco Stanley fue asesinado el 7 de junio de 1999 y las miradas estuvieron en Mario Bezares (a) “Mayito” y Paola Durante, quienes fueron señalados como posibles responsables. Ambos colaboraron con el conductor, lo que supuestamente lo vulneró porque en ese momento se manejó la versión de que fue “entregado” para que fuera asesinado.

Tanto Mario Bezares como Paola Durante estuvieron en prisión poco más de un año, pero finalmente salieron libres porque no se les comprobó ninguna responsabilidad. A pesar de esto, la vida de ambos quedó marcada, especialmente la uruguaya porque admitió que ganó inseguridades, incluyendo en su aspecto por ser señalada como la “güerita” le hacía recordar el calvario que vivió.

