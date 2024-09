Paola Durante cuenta cómo Sara Aldrete la cuidó cuando estuvo en la cárcel | VIDEO

Paola Durante afirmó que Sara se convirtió en su 'madrina' dentro de la cárcel. Facebook/Paola Durante La Jefa/Instagram/@streammaxmx

Desde su breve participación dentro de "La Casa de los Famosos México", la conductora y exmodelo Paola Durante ha regresado más formalmente al ojo público y aunque tristemente sigue arrastrando situaciones del pasado, también ha encontrado espacios en donde hablar sobre su versión de las cosas para que el público pueda conocerla en otra faceta. Es así como recientemente asistió al podcast "Hablemos de Tal" conducido por el influencer UnTalFredo, haciendo revelaciones que pocas personas conocían.

Cabe recordar que Paola Durante fue arrestada en junio de 1999, siendo acusada de estar involucrada en el asesinato del conductor Paco Stanley, pues en aquel entonces trabajaba como edecán para el programa de Stanley, y rápidamente se convirtió en una de las sospechosas principales del crimen, junto a Mario Bezares. Para algunas personas, ésto fue un claro ejemplo de cómo la fama y el sensacionalismo pueden convertir a una persona inocente en culpable ante los ojos del público.

Durante su encarcelamiento, Paola enfrentó no solo la injusticia de estar privada de su libertad, sino también el estigma público de ser considerada culpable sin pruebas concretas. En varias entrevistas mencionó que el tiempo que pasó en la cárcel la marcó profundamente y que nunca ha podido borrar el dolor de haber sido tratada como una criminal por un crimen que no cometió; pero también encontró una gran aliada para sobrevivir a ello: la mismísima Sara Aldrete, la "Narcosatánica".

Fue durante el episodio 79 del podcast conducido por UnTalFredo, que la exmodelo contó a detalle su historia de vida, pero hay un clip en especial que se ha vuelto viral debido a la forma tan relajada en la que lo cuenta. El metraje, ha sido compartido en TikTok por distintas cuentas y en él, Paola relata que su tiempo en prisión fue muy duro, no solo enfrentó el dolor de la acusación que, hasta el día de hoy, asegura fue injusta, sino que además tuvo que lidiar con la dureza del sistema penitenciario mexicano.

La presentadora describe su ingreso a prisión como "el peor día de mi vida", pues sólo tenía 24 años en ese momento; pero fue cuando la ingresaron con el resto de la población dentro del penal que el verdadero miedo comenzó, sin embargo, ahí conoció a la famosa Sara Aldrete, quien recuerda como "una mujer enorme, de 1.80, rubia y de ojos amarillos". Hasta el día de hoy, Paola no sabe qué vio la "Narcosatánica" en ella, pero le ofreció su protección dentro del penal.

Ella me dijo 'tranquila, yo aquí tengo la vara alta... yo voy a ser tu madrina'. Si no hubiera sido por Sara, yo no sé que hubiera sido de mí ahí adentro, declaró Paola Durante en el podcast.