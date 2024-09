Yuya es una de las influencers más destacadas en México, sin embargo, es poco lo que se sabe de su vida privada ya que ha mantenido los detalles alejados de las redes sociales. Por ello, en 2021 sorprendió al anunciar su embarazo y más tarde informó que mantendría la identidad de su hijo, Mar, en el anonimato, ante esto, la presencia del menor en un reciente concierto de Siddhartha acaparó la atención de los fanático que no dudaron en compartir el tierno momento.

Con casi 25 millones de seguidores en YouTube, Mariand Castrejón Castañeda se ha ganado el corazón de los internautas gracias a su belleza, simpatía y autenticidad, cualidades que la mantienen vigente pese a su ausencia desde que se convirtió en madre. Al respecto, la influencer publicó un video en el que dejó claro que no mostraría el rostro de su bebé con la intención de protegerlo: “Definitivamente intento cuidar que Mar tenga su privacidad, porque me gustaría que él fuera un niño o un humano que decide sobre su propia vida y no quiero ser invasiva”.

Ante esto, captó de inmediato la atención la presencia de Yuya con su hijo, Mar, en el concierto que ofreció Siddhartha en el Auditorio GNP Seguros de Puebla este fin de semana. En las imágenes que circulan en redes sociales se observa a la influencer bailando mientras sostiene a su pequeño en brazos; además, el pequeño usa unos audífonos para evitar que el fuerte ruido del concierto pueda afectarlo de alguna manera.

Yuya es captada por primera vez junto a su hijo, Mar, en un concierto de Siddhartha. Foto: Captura de pantalla TikTok @sanday060599

"Es la primera vez que nuestro hijo Mar está aquí presente y por supuesto quiero dedicarle, tanto a él como a mi hermosa chica, esta canción que hice hablando del momento en que ella y yo nos conocimos”, dijo Siddhartha durante su concierto confirmando la presencia de su hijo y la de Yuya en uno de los palcos.

Siddhartha habla por primera vez de su relación con Yuya

En una entrevista para el podcast de Javier Paniagua en YouTube, Siddhartha dio detalles sobre su historia de amor con Yuya. Todo comenzó con una canción que la también empresaria compartió en X, antes Twitter, pues luego el cantante le escribió para agradecerle, aunque en romance entre ellos surgió años después cuando comenzaron a enviarse mensajes en redes sociales o reaccionaban a sus publicaciones.

“A mi chica la conocí por una publicación que ella hizo de una canción mía, yo no sabía de su trabajo, de ella. Un día publicó un tuit en donde puso una canción mía y vi que tenía un montón de comentarios. En ese momento husmeé un poco, tampoco supe leer qué hacía, en ese entonces no tenía muy claro que era ser un youtuber (…) Ahí empezó el click, pero pasaron cinco años del primer hecho a vernos en persona. Como desde ese primer momento sí hubo una buena conexión”, dijo el cantante.

Siddhartha habla por primera vez de su relación con Yuya. Foto: IG @yuyacst



