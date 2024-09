¡Con Jungkook no! El cantante de BTS es criticado por apoyar a NewJeans y lo llaman "idiota"

La polémica entre NewJeans, Min Heejin y HYBE continúa. Desde hace meses, la ex CEO de la agencia ADOR donde debutó el grupo de chicas, inició una guerra de declaraciones entre la agencia de Bang Si Hyuk, creador de BTS, pues la primera acusa que el productor intentó sabotear sus proyectos.

Medios coreanos han revelado supuestas conversaciones de Min Heejin en contra de BTS, pero también mensajes de Bang Si Hyuk en contra de AESPA. Aunque, el conflicto se hizo mucho mayor cuando NewJeans se vio afectado, pues se cree que al tener un debut tan exitoso, la agencia K-Pop quiso actuar en su contra.

Recientemente, Min Heejin fue despedida como CEO de ADOR, por ello NewJeans publicó un video sin autorización de la agencia donde pide que la reincorporen a su cargo, además acusó a HYBE de obligar a sus grupos a ignorarlas. Todo empeoró cuando Jungkook de BTS hizo unas publicaciones bastante crípticas.

Jungkook de BTS es atacado por supuestos empleados de HYBE

A través de la cuenta de Instagram creada para el perrito de Jungkook de BTS, Bam, el cantante habría publicado mensajes de apoyo a NewJeans. Sus mensajes fueron acompañados de cinco corazones de colores, mismos que usaron las integrantes del grupo en sus redes sociales. También colocó un mensaje con la frase "No los utilicen", en referencia a que los artistas no deberían estar involucrados en los altercados.

Algunas fans no estaban muy seguras si realmente se trató una publicación hecha por Jungkook de BTS, pues la agencia no se pronunció al respecto. Sin embargo, algunos medios coreanos confirmaron que su agencia sí respondió y confirmó la autoría de los mensajes y cuya intención era mostrar apoyo al grupo, pues considera que los artistas no deberían verse afectados.

Las reacciones no se hicieron esperar, algunas fans dudaron de la veracidad de las publicaciones pues HYBE no se pronuncio al respecto sobre un posible hackeo. Sin embargo, en un sitio coreano aparentemente empleados de la agencia habrían insultado y criticado a Jungkook de BTS por el apoyo de NewJeans, por lo que las fans salieron en su defensa.

En redes sociales crearon una campaña para exigir a HYBE que no involucre a sus artistas o use a Jungkook de BTS para sus disputas, pues aseguran que Min Heejin podría aprovecharse de la situación para empatizar con los fans.