Hermana de Ana Bárbara murió trágicamente, años después exhumaron sus restos para cumplir su última voluntad

La vida de Ana Bárbara, conocida en el mundo del espectáculo como Altagracia Ugalde, ha estado marcada por momentos de gran gloria y dolor profundo. La cantante, una figura prominente en la música mexicana, ha enfrentado desafíos personales que han dejado huellas duraderas en su vida. Uno de los eventos más dolorosos fue la muerte inesperada de su hermana Marissa, un episodio que aún resuena con fuerza en su memoria.

Marissa Ugalde dejó una marca imborrable en su familia, y su hija, también llamada Marissa, sigue adelante con la memoria de su madre. La joven mantiene una relación cercana con su tía Ana Bárbara, quien a menudo comparte momentos y recuerdos en sus redes sociales. Esta conexión entre tía y sobrina no solo mantiene viva la memoria de Marissa, sino que también fortalece los lazos familiares a través del tiempo.

Ella es Marissa sobrina de Ana Bárbara. Foto: IG @marisabauga

La muerte de Marissa Ugalde fue un golpe devastador para Ana Bárbara y su familia. Según relatos de la misma cantante, el trágico evento ocurrió mientras ella estaba inmersa en la preparación de un nuevo álbum. El momento en que recibió la noticia de la muerte de su hermana es algo que sigue marcando su vida.

“Cuando mi mamá me dice: ‘Marissita, tu hermana, se mató’ (…). Yo le dije que se tranquilizara, pero ella me reafirmó la noticia. Luego ella me vuelve a decir: ‘Te pido un favor: no se vengan alocados en la carretera, vengan despacito porque no quiero perder otro hijo’”, dijo con la voz entrecortada para Historias Engarzadas