Arath de la Torre llama "poco hombre" a Sian, el actor enfurece y exige una disculpa pública: VIDEO

La noche del viernes 13 de septiembre se vivió una polémica transmisión de la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México" después de que Arath de la Torre le robara la salvación a Agustín y quitara de la placa de nominados a Gala Montes, dejando en riesgo de convertirse en octavo eliminado a Sian Chiong.

El momento se ha convertido en uno de los más polémicos ya que antes de decir su decisión Arath de la Torre, conductor del "programa Hoy", llamó poco hombre a Sian, quien en anteriores ocasiones ganó la salvación y se auto quitó de la placa de nominados. El momento generó el enojo del actor de telenovelas.

En plena transmisión en vivo de "La Casa de los Famosos México", Arath de la Torre llamó "poco hombre" a Sian por no salvar a una de sus compañeras en las anteriores oportunidades que tuvo. Por ello él decidió quitar a Gala Montes de la placa y ponerse en riesgo de salir este domingo 15 de septiembre.

"Tengo que ser congruente, le llamé poco hombre a Sian, me subo a la placa para que Gala Montes siga cumpliendo sus sueños", dijo el actor.

Después de conocer la decisión de Arath de la Torre, Sian, uno de los nominados tuvo una plática con Gala Montes y le explicó que se sintió bastante ofendido que fuera tachado como "poco hombre" después de ganar la salvación y quitarse de la placa de nominados.

En la plática el actor de telenovelas aseguró que las palabras de Arath de la Torre no son correctas ya que nunca ha ofendido a una mujer. Dijo que el conductor del "programa Hoy" es una persona bastante influyente, por lo que sus señalamientos le pueden causar problemas.

Ante esta situación Sian Chiong dijo que unas disculpas frente a frente no son suficientes para él, lo que necesita es que Arath de la Torre se disculpe públicamente hacía su persona y explique que el señalamiento lo hizo por una estrategia dentro de "La Casa de los Famosos México".

"No me valen unas disculpas a mí, me valen unas disculpas públicas. Que la gente sepa que lo hizo por una estrategia", dijo el actor.