Wendy Guevara se le va con todo a Ricardo Peralta: "yo sí daba contenido"

La rivalidad y las comparaciones entre los participantes de distintas temporadas de "La Casa de los Famosos México" parecen no tener fin. En esta ocasión, la tensión ha escalado después de que Wendy Guevara respondiera a los comentarios de Ricardo Peralta.

Ricardo Peralta, conocido como “La Loba”, ha sido objeto de comparaciones con Wendy Guevara, una de las figuras más destacadas de la primera temporada del reality show. Y es que, antes de que comenzará el reality, fanáticos esperaban que Peralta pudiera captar la esencia que Guevara aportó al show, pero el influencer pidió que no lo compararan.

El influencer no quiere que lo comparen con Wendy Guevara.

Wendy Guevara responde a Ricardo Peralta

Wendy Guevara, por su parte, no ha dudado en responder a las críticas y comparaciones. En una reciente declaración, la influencer y personalidad de la televisión expresó su descontento con los comentarios de Peralta, quien había solicitado no ser comparado con ella.

Guevara, conocida por su franqueza y su carácter desinhibido, afirmó que el público esperaba que Peralta tuviera el mismo impacto que ella en términos de contenido y espontaneidad. Sin embargo, la también cantante se le fue con todo a Ricardo y dejó claro que no son iguales.

"Yo no tengo la culpa de que cuando yo volteara, me levantaba, iba y c*gab* al baño, yo daba contenido". Dijo Wendy.

Y es que, durante su participación en la primera temporada de "La Casa de los Famosos México", Wendy Guevara demostró ser una fuerza imparable. Su habilidad para mantener al público entretenido con su presencia y sus ocurrencias le permitió destacarse entre los demás participantes. Guevara aportó una chispa alegre y una autenticidad que, según sus seguidores, resultó fundamental para el éxito de la temporada. Su capacidad para generar contenido espontáneo fue una de las razones por las que se convirtió en una figura tan querida.

La popularidad de Wendy Guevara se vio reflejada no solo en su gran número de seguidores en las redes sociales, sino también en el apoyo que recibió durante su tiempo en la casa. Su personalidad desinhibida y su habilidad para captar la atención del público fueron elementos clave que contribuyeron a su éxito en el reality show.

Ricardo Peralta defraudó a su público

En contraste, Ricardo Peralta ha enfrentado críticas mixtas desde su ingreso en la actual temporada de "La Casa de los Famosos México". Aunque cuenta con un grupo considerable de seguidores, su desempeño ha sido objeto de debate. Algunos fans consideran que Peralta no ha logrado no solo capturar la misma esencia de espontaneidad y entretenimiento que Guevara aportó en su temporada, sino que no ha tenido ningún tipo de empatía con el público.

Y es que, seguidores del reality show aseguran que el influencer podría estar terminando con su propia carrera, debido a su mal desempeño dentro de La Casa de los Famosos México, ya que ha dejado ver su verdadera personalidad al traicionar a amigos como Karime de quien en todo momento ha hablado mal de ella.