“La Casa de los Famosos México” se encuentra en medio de una fuerte polémica por los constantes pleitos entre los participantes, contrario a lo que pasó en la primera temporada de la que fue parte Paul Stanley que no ha evitado los cuestionamientos sobre Mario Bezares y Paola Durante, quienes hace más de 20 años fueron relacionados con el asesinato de su padre, Paco Stanley. Por este motivo el conductor tuvo un reencuentro con la modelo durante su aparición en el programa “Hoy”, del que es parte.

Paul Stanley habla de su reencuentro con Paola Durante

En un encuentro con los medios retomado por el programa “De primera mano”, Paul Stanley dijo no querer saber más de “La Casa de los Famosos México” pese a que fue parte de la primera temporada. Pese a ello, el conductor no evitó tener contacto con Paola Durante por su visita al programa matutino luego de que fuera eliminada del reality show.

Paul Stanley habla de su reencuentro con Paola Durante en "Hoy". Foto: IG @paulstanleyd

“Nos vimos, la saludé y todo. Le pregunté cómo se sentía y me decía ‘mejor afuera’, le dije es mejor afuera porque adentro comienzas a vivir como un infierno. Realmente cuando saludas a una persona la abrazas y todo eso, es con sinceridad”, dijo el conductor sobre el encuentro que tuvo con la exbailarina de “Una tras otra”.

Paul Stanley pidió que ya no se hable más sobre el caso de su padre en el reality show: “No hay que empezar a confundir a la gente, una cosa es lo de mi padre y otra ‘La Casa de los Famosos’. Que gane quien tenga que ganar, yo no guardo rencor de nada, estoy con quien tengo que estar, mi vida ha cambiado de manera impresionante en pocos años y mis prioridades son otras. Mi padre siempre va a estar en mi mente y mi corazón y eso es lo más importante”.

Paola Durante envía mensaje a Paul Stanley

En junio pasado Paola Durante reveló que no había tenido contacto con Paul Stanley, quien tenía 14 años cuando su padre fue asesinado afuera de un restaurante en la Ciudad de México. Sin embargo, la modelo decidió enviarle un mensaje en el que le deseaba felicidad con la llegada de su bebé y junto a su esposa.

“Como lo ha hecho hasta ahorita, no ver la serie, no escuchar, no hacer caso y disfrutar a su bebé, disfrutar el gran éxito que tiene. Es como ver a Paco en vida porque es igualito, porque actúa igualito, a mí me da mucho gusto, yo admiro mucho a Paul. Ojalá hubiera habido una relación, pero se entiende, no pasa nada. Que sea feliz, que disfrute de la vida y que ya no haga caso de nada como lo está haciendo hasta ahorita, ojalá que no la vea, que no la vea nunca”, dijo ante los medios retomado por “Que buen chisme” en YouTube.