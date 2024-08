Travis Barker vende en casi 10 mil pesos muñeco del Dr. Simi que le regalaron fans en México

Los muñecos del Dr. Simi se hicieron muy populares entre fanáticos mexicanos como una forma de expresar afecto a sus artistas favoritos. Cantantes como Adele no dudaron en presumir su impactante colección de peluches y la manera en la que los guarda con gran cariño, contrario a lo que ocurrió con Travis Barker que causó gran indignación al poner a la venta el juguete completamente personalizado que le regalaron durante su gira en México.

Travis Barker vende Dr. Simi que le regaló fan mexicano

A través de X el usuario El Gosco difundió una captura de pantalla del sitio web oficial del músico en el que se oferta el muñeco del Dr. Simi personalizado. En la descripción del producto se confirma que fue un peluche entregado al baterista durante su gira en México y los interesados recibirán un certificado de autenticidad firmado por el propio Barker.

Travis Barker vende Dr. Simi que le regaló fan mexicano. Foto: Captura de pantalla sitio web Travis Barker

“Muñeco Simi personalizado único en su tipo presentado a Travis durante su parada de gira en México”, se lee en la descripción del peluche que está a la venta por 500 dólares, es decir, casi 10 mil pesos mexicanos. Los conciertos de Blink-182 generaron gran alboroto, pues además del regreso de la agrupación al país algunas de sus presentaciones fueron cancelados debido a problemas de salud del vocalista Mark Hoppus.

Los comentarios no se hicieron esperar y la venta del muñeco provocó molestia entre los fans de Barker: “Ya se le pegó lo Kardashian”, “Que no se note lo hambreado”, “No debería tener ningún fan mexicano, no se lo merece”, “Debería darte vergüenza”, “Aquí está el miserable que vendió un muñeco que le regalaron” y “Si necesitas dinero dile a tu cougar que te dé más mesada”.

Los muñecos de Dr. Simi que recibió Blink-182 en México

Travis Barker no fue el único que recibió un muñeco de Dr. Simi durante sus presentaciones en México y así lo compartió en su cuenta de Instagram donde mostró los peluches que fans también le regalaron a Tom DeLonge y Mark Hoppus, todos personalizados y con detalles únicos de cada uno y su lugar en la agrupación.