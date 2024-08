Juan Osorio veta de sus novelas a Mariana, Agustín, Sian y otros integrantes de La Casa de los Famosos

Juan Osorio ha estado muy pendiente de lo que pasa en La Casa de los Famosos, cuyo reality requirió la presencia de su hijo durante la primera temporada; sin embargo, aseguró que en esta ocasión tiene un mal sabor de boca de todo lo que está pasando dentro del famoso proyecto de encierro.

Y es que la nueva temporada ha estado llena de polémicas, pero también de estrategias que han rayado en las amenazas físicas, en las acciones o palabras hirientes, incluso situaciones que los televidentes han tomado como agresiones contra las mujeres, acoso sexual, etcétera.

Lamentablemente, todo esto ya comenzó a tener algunas repercusiones directamente en la carrera de los participantes del reality show. Por ejemplo, hay quienes han perdido a sus empresas de management, pero también quienes han perdido seguidores en masa dentro de sus redes sociales.

Profesionalmente, Juan Osorio fue uno de los primeros en salir a hablar de trabajo. Se sabe que varios de los participantes de la primera temporada consiguieron buenos trabajos en la televisión mexicana, mejores patrocinios de marcas, e incluso muchos más seguidores o fanáticos. Incluso hoy día siguen siendo requeridos para hablar del reality en su etapa actual.

Pero esta oportunidad no vendrá para los miembros del team tierra. El famoso productor de teatro, de televisión y de otros reality shows, reveló durante una entrevista con Shanik Berman que jamás trabajaría con tres personas que le caen mal, y con otras tantas por su pésima actitud.

“Tres de ellos no los soporto que es obviamente Sian, el cubano; no soporto al regiomontano (Adrián Marcelo) y no soporto a Ricardo. No los soporto por los seres humanos que son, eso de atacar a las mujeres”, comentó el padre de Emilio Osorio.