Silvia Navarro protagoniza el thriller "Juegos interrumpidos"

Llega “Juegos interrumpidos”, una serie que muestra la cruda realidad de la trata de personas, el drama es protagonizado por David Chocarro, Vanessa Bauche y Silvia Navarro, quien aseguró, "esta historia cuenta un pedacito de una problemática que hay en todos lados, logramos contártelo de manera entretenida, pero que te haga reflexionar, mientras más proyectos haya, estaremos más conscientes de lo que sucede".

Sobre qué puede esperar el público de la nueva producción de Vix, Vanessa Bauche compartió, "es un thriller que tiene un combo emocional, entre romance, drama, suspenso, temas sociales, los va a llevar como en una montaña rusa, este proyecto logra que realmente nos interesemos en el tema, es una producción que se preocupa por la prevención".

Acerca de trabajar con este elenco, el actor argentino David Chocarro, quien interpreta a Tony, afirmó:

“Juegos interrumpidos” cuenta la historia de una madre mexicana, interpretada por Navarro, que vive en Estados Unidos y el cómo emprende un viaje para encontrar respuestas tras enterarse que le dieron en adopción a su hijo por medio de una red de trata de personas, llevandola frente a frente con la verdad y riesgos que pondrán en peligro el bienestar psicológico y la vida de todos.

Respecto a su experiencia dándole vida a “Karen”, su personaje, Silvia Navarro recordó:

"Me sensibilizó mucho pensar en la adopción ilegal, problemas alrededor de la niñez, me conmovió profundo, trabajar con este elenco me entusiasmó muchísimo, me pareció una estupenda oportunidad para poder plantear una serie entretenida, con un tema para concientizar".