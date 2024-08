Paty Cantú celebrará con sus fans el 19 de octubre en el Auditorio Nacional

Tras hacer un lleno total en el Teatro Metropolitan, Paty Cantú se prepara para presentarse en el Auditorio Nacional el 19 de octubre, “es un escenario simbólico, es imponente. Las veces que he estado ahí, ha sido como un evento mágico y muy especial para mí, y esta vez creo que es el doble, porque en este 2024, cumplo 20 años de carrera, entonces este concierto no es solamente una simple presentación, es una celebración, la fiesta de los 20 años de un amor”, compartió en entrevista la cantautora.

Cantú sabe que este festejo es para sus seguidores y por eso quiere complacerlos, “estoy planeando el show más grande, muchísimas sorpresas para este concierto, apapachos para los fans, invitados especiales y hacer que la experiencia sea inolvidable”.

Por su parte, agradece y se sorprende de que a dos décadas de su debut tenga aún mucho que contar y la inspiración para hacer canciones siga vigente.

“Creo que Diosito me dio la herramienta de la expresión de alguna forma, a través del arte. También ha sido una forma catártica para mí, he encontrado liberación, que en la música puedes decir todas las historias con todos los matices, con tus errores y nunca son recibidas esas historias con juicio cuando lo haces a través de la música, sino al contrario, son recibidas con experiencias similares, con las personas que también han pasado por lo mismo que has pasado y eso me ha dado valentía y motivación para seguir expresándome sin miedo, con honestidad y también entender que a veces la música es sanadora para otros”.

Paty Cantú visitó Heraldo TV: Foto: Heraldo de México

Y agregó, “es una decisión para mí escribir canciones que sí hablan de historias reales, precisamente por eso, porque de pronto es más fácil decir me voy a montar a esta moda y ahora a esta otra y de pronto no es necesario hablar de tantas cosas o de cosas personales, puedes mostrar historias inventadas o cosas muy superficiales y está bien, todo es válido, pero en mi caso, en mis decisiones, me gusta hablar de situaciones duras, crudas, reales, sean buenas o malas, tristes o de protesta, pero siempre de algo que creo que realmente le está sucediendo a la gente”.

Aunque Paty acepta que el camino ha sido duro, pero lleno de experiencias.

“Para mi es muy importante la parte de aprender, primero solamente sabía escribir, después a hacer melodías, a tocar un poco mejor, a producir y en todos estos aprendizajes, versus el reto de allá afuera, de la gente que decía ‘no vas a poder’, para mí personalidad de sagitario es voy a tratar de probar que sí puedo por mi misma, entonces eso me ha hecho no detenerme y tratar de evolucionar como músico”.

Y por eso disfruta ser tendencia en redes sociales, como recientemente pasó en el lanzamiento de su tema “Funeral 2.0”, “simplemente tenía muchas ganas de hacer una canción que hablara de dejar atrás ciertas versiones de uno mismo, no nada más de mí, sino que cada quien pudiera tener también una canción divertida, bailable, pero que dijera, ‘tengo que dejar ir versiones anteriores de mí, las ya no me gustan’, pero no es un tema con el que voy a llorar, más bien voy a celebrar”.

También es importante la etapa que está viviendo, “ahora estoy en una era nueva de mi carrera, en la que soy independiente, estoy con mi equipo, soy dueña de mi destino, de mi arte, de los resultados, de lo que hago, de una forma que me hace sentir poderosa para quienes están allá afuera y también para los que están comenzando, quienes no tienen por qué vender su arte y esencia, pueden luchar por ser la jefa de su camino”.

Como parte de esta trayectoria la intérprete de “Corazón bipolar” se siente sorprendida de cómo sus fans tienen una comunidad fuerte, “simplemente he tratado de mostrar lo mejor en la estética, no sólo en la parte lírica de las canciones, y esto es algo que los fans pueden tomar cuando ellos también estén pasando por esta vivencia y divertirse con ello también, ellos han querido integrarse así, se han comprado sus outfits iguales a los del video de “Feliz breakup”, o las orejitas de “Suerte” o el velo de “Funeral”, por eso a mis seguidores no les digo fandom, les tengo nombre, les di mi apellido, son Los Cantus”.

Mientras prepara su presentación en el Auditorio, recuerda lo importante que fue su encuentro con la ahora candidata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, “el encuentro me pareció una oportunidad y una invitación interesante, la tomé de inmediato porque me pareció bonito viniendo de justamente elecciones en

nuestro país donde las candidatas principales eran mujeres, donde la Presidenta es mujer, de pronto que una persona con tanto liderazgo en un país también vecino, donde viven muchos latinos y en especial mexicanos, alguien que está hablando en pro de la mujer, en pro del voto latino, de la inclusión, del derecho de la mujer de decidir sobre su propio cuerpo, es darle importancia a mi comunidad en el lugar del mundo donde estén”.

Y agregó, “me tocó dar un discurso muy padre, convivir con la comunidad latina, canté, conviví un poco con el equipo de gobierno allá y con Kamala también, es una mujer sumamente inteligente y pues es una hija de inmigrantes, entonces tiene muchas cosas con las que yo me identifico”.

Por eso refrendó su responsabilidad con sus seguidoras, y el mensaje que quiere mostrar, “elegí la transparencia en el sentido de decir yo no soy perfecta, me equivoco, me quiebro, me expreso como cualquier otra persona desde este lugar. Y en vez de tomarlo como una responsabilidad desde un lugar de presión, lo tomo como desde un lugar de privilegio. Tengo la oportunidad de crear conversaciones incómodas, normalizar cosas que hay que normalizar, apapachar a la gente que se siente mal y triste”.

Y en ese camino que no para Paty Cantú lanza el sencillo, “Conociéndome”, con Tony Aguirre, “la colaboración fue casual, se acercó a mí en una reunión y me pidió una foto y me dijo que admiraba mucho lo que hacía y me mostró lo que hacía y me dijo que estaría interesante componer juntos, así que le tomé la palabra porque es una persona que se ha sabido diversificar”.

A DETALLE

En el video de “Funeral 2.0” participaron Alejandro Sanz. Bruses, Leo Rizzi, Ximena Sariñana y Saibú.

Con Kamala habló de un segundo encuentro y de cómo apoyar a la comunidad latina que se encuentra en Estados Unidos.

La canción con Tony Aguirre habla de cuando tienes una relación tóxica, y ya se encuentra en las plataformas de música.

El 17 de mayo debutó en un festival de música, al presentarse en el escenario principal del encuentro Tecate Emblema, en el Autódromo.

El 19 de octubre ofrecerá una actuación en solitario en el Coloso de Reforma, en donde tendrá invitados especiales.

El pasado 24 de agosto fue la invitada especial de Ximena Sariñana en la primera edición del Festival Hera, en la CDMX.

18 años tenía cuando se integró a LU.

2008 se lanzó como solista.

2009 debutó como actriz.

HA DICHO

