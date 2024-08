Pablo Montero generó polémica tras revelarse que no se presentó al estreno de la obra “Perfume de Gardenia” en la que participa junto a Aracely Arámbula, la ausencia desató rumores de que podría haber recaído en sus problemas con el alcohol ya que coincide con el día en el que celebró su cumpleaños 50. Esta no es la primera vez que el cantante enfrenta un conflicto similar, pues el productor Juan Osorio se ha negado a trabajar con él luego de que lo dejara “plantado” en la grabación de la serie “El último rey”, sobre la vida y trayectoria de Vicente Fernández.

Pablo Montero recibe críticas por no asistir al estreno de “Perfume de Gardenia”

El pasado 23 de agosto Pablo Montero celebró su cumpleaños, un día antes del estreno de la puesta en escena "Perfume de Gardenia" en la que participa y en la que brilló por su ausencia. Aunque el productor Omar Suárez aseguró que el también actor se ausentó sin explicación alguna y, ante esto, fue reemplazado por Eduardo Rodríguez, al día siguiente se retractó argumentando que se pusieron en contacto y tuvo que solucionar un incidente familiar.

"Supongo que algo se le atravesó por su cumpleaños, nosotros como producción no tuvimos ninguna noticia; afortunadamente hubo quien entrara con toda la calidad (…) Nunca había faltado, esto debe ser algo especial, espero que me dé un justificante importante, esperemos que haya un buen justificante, sinceramente”, dijo Omar Suárez en un encuentro con los medios durante el estreno.

Pablo Montero aclara de su ausencia en "Perfume de Gardenia"

Ante el escándalo que generó su ausencia en la obra de teatro, Pablo Montero no dudó en aclarar la situación y negó los rumores que apuntaban a una recaída. Indicó que fue una situación familiar con sus hijas lo que le impidió llegar al estreno de “Perfume de Gardenia”, aunque el fin de semana sí

“Caro tuvo que que salir del país, bueno, siempre tengo un suplente porque tengo varias presentaciones (…) Como tengo muchas presentaciones en septiembre él me va a ayudar con esto (Eduardo Rodríguez) y bueno, me traje a mis hijas, me las traje de una vez, el viernes tuve que ir porque ella salió del país, entonces se van a estar conmigo toda la semana, se quedan al concierto”, dijo.