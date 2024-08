"Nuestra reina": Tommy Mottola dedica conmovedor mensaje a Thalía por su cumpleaños 53

¡Feliz cumpleaños! Este lunes Thalía está celebrando sus 53 años de vida con miles y miles de mensajes de sus fans, quienes desde las primeras horas de la mañana aprovecharon para mandarle los mejores deseos, pero hubo uno en particular que se volvió tendencia, ¡el de Tommy Mottola! Pues el empresario apareció en Instagram para compartir fotos inéditas de su amada, así como unas palabras bastante conmovedoras que causaron sensación en redes.

Pues no podía dejar pasar un día tan importante como lo es el nacimiento de la mujer con la que llegó altar en la que es considerada como una de las bodas más icónicas del espectáculo y que tuvo hasta la presencia de Michael Jackson. En una publicación en su perfil compartió algunos de los mejores momentos que han vivido juntos, como es el caso de su boda, vacaciones y algunos otros eventos como es el caso de las alfombras rojas.

"FELIZ CUMPLEAÑOS a nuestra REINA @thalia Cada día, siendo la luz, la fuerza y el amor de mi vida y de nuestra familia... LUV U infinity + infinity forever and ever", fue el breve mensaje que Mottola que escribió y en el que compartió algunas fotos donde se ve el paso de los años de la cantante y actriz desde su juventud y hasta ahora. Asimismo, agregó algunas selfies juntos y fotos que les han tomado en eventos.

Mottola sorprendió a la cantante. (Foto: IG @tommymottola)

Tommy Mottola manda mensaje de cumpleaños a Thalía y ella responde

Tras las emotivas palabras que Tommy Mottola le dedicó a Thalía por su cumpleaños, ella aprovechó para dejarle un amoroso comentario en la publicación de Instagram. "Te AMO mi amooooor! Thank you for this beautiful words, my baby", escribió acompañado de emojis de corazones y pasteles haciéndole honor a su gran día. Por supuesto, la cantante no fue la única en reaccionar, ya que los fans de ella y los seguidores de él también dejaron mensajes.

"La reina THALIA nuestra querida marimar MEXICANA esta de cumple! Felicidades y gracias Tommy por ser su compañero de vida por siempre", "que la pases muy bien saludos desde Hermosillo guapa", "feliz cumpleaños a la única reina latina", "happy birthday a nuestra querida Thalia ,reina de las pantallas en todos los hogares Latam" y "la reina total", son algunos de los comentarios que escribieron en el posteo.

Los fans de Thalía no tardaron en sumarse al festejo. (Foto: IG @tommymottola)

Por su parte, Thalía también apareció con un nuevo reel en Instagram para festejar su cumpleaños; en él se ven algunos de los mejores momentos de su carrera como sus bailes, sus looks, sus conciertos y algunos otros eventos. De esta manera se celebró a ella misma y agradeció por el amor que está recibiendo este lunes. "HBD To me!! Gracias por acompañarme y celebrar la vida juntos, los amooo", escribió.

¿Cuántos años tiene Thalía?

La edad de Thalía este 2024 es de 53 años; recordemos que la intérprete de "Amor a la mexicana" nació el 26 de agosto de 1971 en la Ciudad de México. Desde muy joven saltó a la fama y actualmente vive en Greenwich, Connecticut, en Estados Unidos junto a su esposo y sus dos hijos, Sabrina Sakaë y Matthew Alejandro.

¿Cuántos años de diferencia tiene Thalía y su esposo?

Uno de los temas más comentados desde que la actriz de "Marimar" se casó con el millonario Tommy Mottola es cuántos años se llevan, pues el empresario es varios años más grande que la mexicana. Mientras que ella nació en 1971, él es del 14 de julio de 1948, es decir, él le lleva a Thalía 23 años de edad. Actualmente el magnate tiene 76 años.