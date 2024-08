¿Cuántos meses de embarazo tiene Karely Ruiz? Así lo reveló tras agradecerle a Dios por mandarle a su bebé

Karely Ruiz se volvió tendencia este fin de semana tras compartir en Instagram una foto presumiendo su baby bump con la que dio la noticia de su embarazo, algo que sorprendió a sus millones de seguidores de redes sociales; aunque los mensajes de amor para la modelo se hicieron presentes, las críticas no se hicieron esperar. Con motivo de lo anterior es que la influencer realizó una transmisión en vivo para platicar con sus fans y callar las críticas, así como dar más detalles de este nuevo proceso que vive con mucha emoción.

Cabe recordar que con su publicación en Instagram en la que externaba su emoción por convertirse en mamá, también adelantó que el mismo sábado realizaría la revelación de género con una lujosa fiesta en la que de forma espectacular lanzó pintura rosa para compartir que su bebé será una niña. Horas más tarde, aprovechó para realizar una transmisión en vivo en la que se dijo agradecida con Dios por mandarle una hija y dar más detalles de su embarazo.

Pues desde la tarde del sábado los internautas se hacen todo tipo de preguntas sobre su embarazo, como es el caso de quién es el padre y pareja de Karely Ruiz, además de saber cuántos meses de embarazo tiene la influencer, pero la famosa no se guardó sus comentarios contra quienes la critican ahora que anunció que será mamá.

Así dio la noticia. (Foto: IG @karelyruiz)

¿Cuántos meses de embarazo tiene Karely Ruiz?

En el momento en el que anunció que sería mamá y el mismo día de la revelación de género, Karely Ruiz tiene cuatro meses de embarazo y durante un en vivo con sus fans detalló que no quiso compartirlo antes por los malos comentarios que suele recibir en redes sociales. Por otro lado, contó que siempre supo que tendría una niña como hija, y no un hijo como todo el mundo le decía.

"Todo el mundo decía que era niño, pero yo decía, es niña, es niña y sí. Gracias a Dios me la mandó. Tengo cuatro meses chicos, cuatro meses", dijo ante sus seguidores.

De acuerdo con lo que contó la modelo, se enteró de que estaba embarazada al momento, pues desde hace cuatro meses exactos lo supo; sin embargo, agregó que hasta ahora fue que se animó a compartir la noticia "porque tengo gente cule** que ya saben que tiran". Después de esta revelación, no dudó en callar las críticas y malos comentarios, en especial ahora que está por empezar una nueva etapa en su vida.

Organizó un lujoso evento para revelar que tendrá una niña. (Foto: IG @karelyruiz)

Karely Ruiz se defiende del hate tras revelar que está embarazada de su primera hija

Fue en esa misma transmisión que Karely Ruiz se defendió sobre las críticas que ha recibido en redes sociales e incluso pidió a la gente que se concentre en su propia vida. Además, para generar más polémica, la influencer también reveló que tras gastarse una enorme cantidad de dinero en la fiesta de revelación de género de su primer bebé, está lista para terminar de tirar la casa por la ventana en su baby shower.

"Ya dejen de ching**, dejen de mam**, yo estoy aquí disfrutando. La verdad es que fue un evento pasado de lanza, me gasté demasiado dinero, pero mi hija lo vale creo que si he ayudado a personas con muchas cantidades de dinero, a perritos, cómo a mi hija no se lo voy a dar desde la revelación y el baby shower va a ser el triple de mejor porque gracias a Dios tengo todo para darle", dijo antes de recordar que Dios le mandó "esta bendición".