Wendy Guevara pone en su lugar a Gomita por criticar el físico de su amiga Grecia Monzón: “Ya quisieras”

Gomita sigue perdiendo popularidad y apoyo por sus comentarios en “La Casa de los Famosos México” con los que se han lanzado contra otros participantes y celebridades en el exterior. Como el que hizo recientemente con Ricardo Peralta sobre el físico de Grecia Monzón, a quien Wendy Guevara no dudó en defender y puso en su lugar a la influencer con un contundente mensaje en redes sociales.

Wendy Guevara defiende a Grecia Monzón de las críticas de Gomita

Durante una charla con Ricardo Peralta, Gomita criticó el físico de Grecia Monzón y la comparó con Bellakath. Los comentarios enfurecieron a los fanáticos y en redes sociales la amiga de Wendy Guevara recibió una ola de apoyo, incluyendo a otras celebridades que destacaron su belleza, sentido del humor y autenticidad como cualidades que, señalan, “carece” la también conductora.

Wendy Guevara defiende a Grecia Monzón por las críticas de Gomita. Foto: IG @greciaamonzon

A los fan se sumó de inmediato Wendy Guevara, quien compartió un contundente mensaje a través de sus historias de Instagram con el que pone en su lugar a Gomita: “Hablando del cuerpo de mi amiga, criticándola y vean a mi amiga. Ya quisieras, mamacita”.

“Pobrecita, ya quisiera que sus nalga* guangas, como a ella le brincan, no le brincan a Grecia igual. No le brincan los cueros que ella trae atrás, ya vimos todos cuando bailó y la verdad no puede ser posible que diga eso. Si yo voy a criticar es porque yo estoy más perra o más guapa, sino no se puede, mami. Aquí nadie traiciona a nadie, ella solita se está hundiendo con lo que ella dice, con su propia boca… Si se decepciona o no cuando salga, más decepcionados nos tiene a todos”, recalcó la ganadora de la primera temporada.

¿Enemistad entre Wendy Guevara y Gomita?

Los ataques, el bullying y las intrigas de Araceli Ordaz contra otros habitantes de “La Casa” le han ganado comentarios negativos y entre ellos destaca Wendy Guevara que la calificó de “hipócrita” y “falsa” debido a que sus declaraciones contradicen la actitud que muestra afuera con las personas sobre las que habla en complicidad con Ricardo Peralta.

La mamá de Gomita se dijo decepcionado de Wendy Guevara, pues consideraba que era amiga de su hija y que la apoyaría incondicionalmente aún con las críticas que ha recibido. Sin embargo, la youtuber ha reprobado la actitud de Ordaz y se declaró team Mar señalando a Karime Pindter como su favorita para ganar la temporada.

Luego de ello, la mamá de Gomita borró a Guevara de Instagram por lo que, fiel a su estilo, la también modelo respondió: “Me estoy muriendo en vida, me siento bien mal porque la que le maneja las redes a Gomita me dejó de seguir. Qué será de mi vida, ya no voy a comer, ya no voy poder cag** ni nada, ¡ay, no!”.