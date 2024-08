Niurka Marcos critica a Ninel Conde por la circuías en su rostro: “Es sinónimo de inseguridad”

Ninel Conde ha acaparado la atención en redes sociales por el aspecto de su rostro, pues usuarios aseguran que luce irreconocible debido a las múltiples cirugías y "arreglos" estéticos a los que se habría sometido. Al respecto, Niurka Marcos lanzó fuertes críticas contra la cantante y aseguró que el abuso de los tratamientos es señal de inseguridad.

Niurka Marcos critica a Ninel Conde por cirugías en el rostro

La vedette cubana y Ninel Conde sostienen una fuerte rivalidad desde hace varios años, motivo por el que no evitó ser cuestionada sobre los comentarios negativos que ha recibió la actriz por el aspecto de su rostro. En entrevista para el programa “Venga la Alegría”, Niurka Marcos resaltó la importancia de “envejecer con dignidad” y señaló ser un ejemplo de ello.

“Es totalmente otra persona, es la cara de otra niña, no es la Ninel que conocemos. Ella llegó al exceso hace rato, ahorita parece su hija. Es sinónimo de inseguridad, insatisfacción. La dismorfia, ha demostrado tenerlo toda la vida porque una chica que desde joven cuando era bonita, era virginal, todavía tenía esa juventud impecable, necesitaba operarse y hacerse cosas y ahorita se sigue haciendo cosas, entonces ya no es ella”, dijo la vedette.

Cirugías a las que se han sometido Niurka Marcos y Ninel Conde

El “Bombón asesino”, como también se conoce a la cantante, ha negado en más de una ocasión haberse realizado múltiples cirugías estéticas. La única que admitió fue la que se realizó en el busto poco después del nacimiento de su hija Sofía; sin embargo, internautas han señalado que también podría haberse hecho la rinoplastia, bichectomía, bótox, hilos tensores, levantamiento de cejas y volumen en los labios.

La única cirugía de la que ha hablado Ninel Conde es la de busto que se realizó luego de tener a su hija. Foto: IG @ninelconde

En entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, la llamada “Mujer escándalo” habló sobre las cirugías que se ha realizado y destacó la de la zona íntima. Además, indicó que se ha realizado la de busto más de una vez, al aumentarlo y luego restar al tamaño. Sobre su rostro, negó haberse realizado algún tratamiento estético.

“Este pellejito que ves aquí me lo regaló la sabiduría. Estas patitas de gallo que tengo acá, también me lo dio la sabiduría que tengo, además me regaló esta belleza con 55 años. Lo más importante es que me dio el privilegio de yo poder reparar sólo lo que yo elija”, dijo la vedette.