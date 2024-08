¡Lo siento Gala Montes, pero no! Angélica Vale asegura que no hay otra "Novia de México" que no sea Angélica María

Angélica Vale, cantante y actriz mexicana, defendió el apodo de su mamá, Angélica María, a quien se le conoce como "La Novia de México" desde los inicios de su carrera como cantante. Aunque son muchas las que han intentado hacerse con el apodo, hasta el momento, nadie lo ha logrado.

Sin embargo, los fanáticos de Gala Montes comenzaron a llamarla así por las redes sociales, lo que despertó la ira de los seguidores de Angélica María, y no solo ellos la defendieron, ahora también su hija, Angélica Vale, quien dijo para El Heraldo de México, que hay una gran diferencia entre su mamá y otras mujeres de la farándula, por lo que no habrá nadie que pueda portar ese nombre nunca más, así que tendrán que buscarse otro.

Sigue leyendo: ¿Gala Montes la nueva novia de México? Fanáticos de Angélica María reclaman el título para la cantante

"La novia de México eres tú. Sabes cuál es la diferencia, que no se lo puso ella, se lo pusieron y le siguieron llamando así hasta la fecha desde hace 60 años. Esa es la gran diferencia que pueda existir con la gente que pueda ponérsela. No va a haber otra. Gala Montes, con todo el cariño del universo, no, ponte otro nombre. La novia es mi mamá"