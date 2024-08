Muere legendaria cantante tras desplomarse en pleno escenario

La reconocida cantante originaria de Nigeria, Onyeka Onwenu, falleció a la edad de 72 años tras desplomarse en el escenario informaron medios de circulación internacional, artistas de talla internacional y cibernautas han lamentado su deceso y han reconocido el legado que deja en la música.

De acuerdo a información extraoficial, la artista había sido contratada para cantar en una fiesta de cumpleaños y cumplía su presentación, cuando de pronto se desplomó por lo que de inmediatamente llamaron a los servicios de emergencia y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Foto: X @sim4real2000

Cantante se desploma en pleno escenario y fallece a los 72 años

De acuerdo al periódico The Guardian el martes por la noche fue declarada muerta en un hospital de la isla Victoria, tras actuar en un evento en Banana Island, Lagos. Nació el 31 de enero de 1952 en Obosi, Nigeria y le sobreviven sus hijos Tijani Ogunlende y Abraham Ogunlende.

El presidente nigeriano, Bola Tinubu, la llamó una "artista versátil y extremadamente talentosa que se dedicó a toda la gama de empresas y expresiones artísticas, llevando alegría y risas a muchos". La carrera de Onwenu abarcó la música, el cine, el periodismo y la política.

La también artista Genevieve Nnaji MFR manifestó su tristeza en redes sociales "Hoy lamentamos el fallecimiento de un ícono, una leyenda cuya voz y presencia han resonado profundamente en todos nosotros: Onyeka Onwenu. Soy mejor expresándome a través de mi arte. “LionHeart” nació del deseo de honrar y regalar flores a las leyendas que hicieron que mi infancia fuera hermosa y memorable, mientras aún estaban con nosotros. Estoy muy agradecida de que me haya brindado la oportunidad, el honor y el privilegio de compartir tiempo y espacio con ella. Creamos momentos icónicos que quedarán grabados para siempre en mi mente y en mis recuerdos fotográficos. Mis lágrimas no paran de caer porque escribir este homenaje significa que no puedo vivir en la ilusión por unas horas más. Que este no es un mal sueño del que me despertaré. Mi corazón y mi más sentido pésame para su familia, sus seres queridos y sus fans en todo el mundo".