¿Se va Ricardo Peralta de La Casa de Los Famosos? | VIDEO

Desde el pasado domingo de expulsión, Ricardo Peralta no ha dejado de ser tendencia en redes sociales debido al posicionamiento en donde despotricó contra Arath de la Torre, a quien lo tachó de homofóbico, aunque con sus palabras no recibió el apoyo de las personas que siguen La Casa de los Famosos México, sino todo lo contrario, ahora nadie confía en él y lo quieren fuera del proyecto.

Después de la gala, Ricardo Peralta hizo alusión en una de las conversaciones que tuvo con Gomita en que está dispuesto a salir de La Casa de los Famosos México, aunque tenga que pagar una suma fuerte por una presunta multa que podría aplicar la producción de no seguir las reglas correspondientes del reality show.

Ricardo Peralta dice que se va de La Casa de los Famosos México. Captura de pantalla IG/roxyquinteeroo

¿Ricardo Peralta se va de La Casa de los Famosos México?

A través de redes sociales se dio a conocer un video en donde aparece el creador de contenido y comediante y comenta que podría pedir su salida del programa, aunque eso le genere una cuantiosa multa por no cumplir con las reglas de su contrato, pero que ya no está dispuesto a tolerar lo que sucede.

“Cóbrenme lo que me tengan que cobrar, me voy”, es parte de lo que dice Ricardo Peralta en una plática que tiene con Gomita y en la que argumenta que solo le explicó a Arath de la Torre las razones por las que se posicionó tras de él, pero argumenta que lo que pasó después en donde el conductor tuvo su derecho de réplica no es justo.

Ricardo Peralta se posicionó con Arath de la Torre desató gran controversia. Captura de pantalla IG/lacasafamososmx

¿Qué pasó con Ricardo Peralta y Arath de la Torre?

Es importante recordar que Ricardo Peralta señaló a Arath de la Torre de homofobia y de burlarse de uno de los atuendos que utilizó en una pasada gala, a lo que le trató de explicar lo que significaba identidad de género, pero el conductor no se quedó callado y le respondió que en ningún momento él ha buscado ofenderlo a él o a su comunidad, por lo que le parecía un golpe muy bajo que tratara de utilizar ese tema para que todos se fueran en su contra.

Los usuarios de redes sociales no tomaron a bien las palabras de Ricardo Peralta e incluso miles de personas de la comunidad LGBT comentaron que les parecía muy bajo el juego y la estrategia de “Pepe” (Ricardo Peralta), Por lo que ellos apoyaban Arath de la Torre, ya que en ningún momento les pareció grosero y que le faltara al respeto dentro de La Casa de los Famosos México.