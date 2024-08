Diseñador se arrepiente de haberle enviado ropa a Ricardo Peralta tras polémica hacia la comunidad LGBTQ+

Las declaraciones de Ricardo Peralta en el posicionamiento de anoche en La Casa de los Famosos México no le favorecieron en los absoluto y ahora lo están acusando en redes sociales de inventar un acto de homofobia en contra de Arath de la Torre. Esta situación salió de la residencia del reality show y el diseñador que le envió la lencería al programa mostró su molestia.

El youtuber ha generado diversas reacciones negativas en el público mexicano, por lo que ha sido duramente criticado no solo en redes sociales. Al respecto, la organización que protege los derechos de la comunidad LGBT+ Círculo Diverso A.C reprobó los comportamientos de Peralta por utilizar "la carta de la homofobia" como estrategia para generar empatía y descalificar a otros participantes.

Luego del posicionamiento de Ricardo contra Arath, Juan Oyervides el diseñador mexicano y fundador de la marca de lencería Proteo mencionó a través de su cuenta de Instagram que estaba muy arrepentido de haber enviado lencería al team Tierra, especialmente a Peralta, pues aseguró que nunca pensó que fueran a suceder estas acciones.

"Hace un mes que Ricardo me pidió las piezas de Proteo, yo estaba muy emocionado, yo dije 'wey va a ser la mejor representación de la comunidad LGBT, Proteo lo van a ver millones de personas pero ay' nadie me pudo haber dicho que las cosas iban a salir así, no así", dijo.

El equipo Tierra se puso como reto usar lencería en caso de que ninguno de sus integrantes saliera esta semana | Foto: Instagram @juanoyervides

Recordemos que el equipo Tierra se puso como reto usar lencería en caso de que ninguno de sus integrantes saliera esta semana. Todos aceptaron, y al parecer esta estrategia ya había sido planeada con antelación por Ricardo, pues ya se había encargado de solicitar las prendas para todo su team.

El diseñador señaló que el "team Tierra" no representa los ideales de su trabajo. | Foto: Instagram @juanoyervides

"El team Tierra no representa los ideales de mi trabajo", dice diseñador de Ricardo Peralta

Pero ahí no terminaron los señalamientos, el diseñador señaló que el "team Tierra" no representa los ideales de su trabajo, por lo que indicó que estaba agradecido de que no se salvaran para que no usaran su ropa, pues no quería que su marca tuviera presencia en la televisión y ante miles de personas de esta manera.