¿Briggitte calló a Gomita? Fans reconocen respuesta de la influencer ante ataque de la hermana de Lapizito

Briggitte habría dejado con la boca cerrada a Gomita en el posicionamiento IG: briggi_bozzo / IG: gomitaoficial123

La Gala de Eliminación de este domingo dejó mucho de qué hablar en redes sociales. Previo a escuchar el posicionamiento de Ricardo y la respuesta de Arath, quizás lo más polémico de la noche, apareció Gomita para dedicarle unas palabras a Briggitte. Lo que no se esperaba la integrante del team Tierra era que la más pequeña de la casa le iba a responder y dejar con la boca cerrada.

Gomita tenía que reclamarle por darle un consejo que ella no siguió y por no hacer que sus amigas, Gala y Karime, la respetaran. La integrante del cuarto Tierra le dijo que no quiere convivir con ella en la casa, ya que le gustaría compartir con una mujer que sigue sus propios consejos. Briggitte comenzó su respuesta con una clásica respuesta del team Mar, "interesante punto de vista".

Sigue leyendo:

Adrián Marcelo le pone un alto a Gomita por quejarse de Gala: "¿qué gatada mi estimada?, no lo entiendo"

Mario Bezares protagoniza una escena de celos tras "coqueteo" de Agustín con Arath de la Torre: VIDEO

Gomita se quejó que no sigue sus propios consejos (IG: gomitaoficial123)

¿Briggitte calló a Gomita en el posicionamiento?

Después de escuchar todo lo que tenía que decir Gomita sobre las palabras que le dedicó en la cena de nominados y por no seguir sus consejos y transmitírselos a sus compañeras de cuarto, fue el turno de la venezolana que dejaría sin palabras a la integrante del cuarto Tierra, ya que asegura que cada quien toma lo que considera correspondiente y correcto.

"Interesante punto de vista (se reía en forma burlona) y pues te digo que cada quien toma lo que quiere tomar a su persona. No sé en que momento decidiste o pensaste que te queríamos lastimar... Pero bueno, si así lo sentiste pues, nada. Igualmente espero que te vaya muy bien en cada cosa que hagas y nada", dijo Briggitte.

Briggitte se mantuvo con una sonrisa burlona (IG:

briggi_bozzo)

Los fans no dudaron en reaccionar en favor de la venezolana que consideran no se estaba tomando en serio lo que dijo la hermana de Lapizito al tener cara de que se quería reír en todo momento. Otros confirmaron que ahora todos son 'interesante punto de vista', una forma educada de decirle que les vale lo que les están comentando. Otros comentarios están relacionados a que se desquitó con Briggitte porque le da miedo Gala.

Ahora, después de los tensos posicionamientos, se tiene que reactivar la actividad en La Casa de los Famosos con una integrante menos. Entre las actividades a realizar está el ver quien tomará el lugar de Mariana como la chef de la casa, así como la relación o roces que se puedan presentar entre Ricardo, Gomita, las Chicas Superponedoras y Arath de la Torre.