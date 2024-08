Emiliano Aguilar revela sus verdaderas intenciones con Cazzu y explica por qué está distanciado de su papá, Pepe Aguilar

La tarde del viernes 16 de agosto Emiliano Aguilar, hijo mayor del cantante, Pepe Aguilar, lanzó un nuevo sencillo musical que promocionó por medio de una transmisión en vivo en su perfil en Instagram. Durante su plática con los fans fue cuestionado por los mensajes que le envió a Cazzu, ex de Nodal, y su actual distanciamiento de su papá.

Hace unas semanas, horas después de la boda de su hermana Ángela Aguilar con Christian Nodal, Emiliano Aguilar sorprendió a todos sus fans al escribirle en Instagram a Cazzu. Inmediatamente los fans aseguraron que el hijo mayor de Pepe Aguilar no estaba de acuerdo con la relación de su hermana con el ex de la cantante nacida en Argentina.

El cantante hizo una transmisión en vivo. Foto: Emiliano Aguilar y Cazzu

Por si esto no fuera suficiente los internautas se percataron que Emiliano Aguilar no estuvo como invitado en la boda de Ángela Aguilar ni en el festejo de cumpleaños de su papá, Pepe Aguilar, demostrando que actualmente no tiene la mejor de las relaciones con su familia.

Emiliano Aguilar habla de Cazzu y sus verdaderas intenciones

La tarde del viernes Emiliano Aguilar compartió un video en Instagram en el que los fans le preguntaron por los mensajes que le envió a Cazzu y su distanciamiento con Pepe Aguilar. El rapero no se guardó nada y respondió a las dudas de cada uno de los internautas.

Durante la transmisión el hijo de Pepe Aguilar fue cuestionado sobre Cazzu e inmediatamente dijo que le cae muy bien y es fan de la mayoría de sus canciones. Confesó que estaba dispuesto a hacer una colaboración con ella, pero todo dependía de los tiempos que manejan.

En este sentido el hermano de Ángela Aguilar señaló que no tiene el gusto de conocer a Cazzu, sin embargo sigue su música y le gusta demasiado, por lo que no descartó que en un futuro puedan trabajar juntos a pesar de toda la controversia que ha sucedido por el noviazgo de su hermana menor.

"Me cae bien, tiene buenas rolas, nunca la he conocido. Me gusta mucho su música, nunca lo he negado, sí me aventaría una colaboración con ella", dijo.

Finalmente Emiliano Aguilar fue cuestionado sobre el actual distanciamiento que tiene con su papá, Pepe Aguilar. El cantante dijo que prefiere trabajar solo su carrera musical y no en compañía de su papá. Inmediatamente después cambió de tema para no desatar más controversia.