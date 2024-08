Rob Schneider le pide perdón a su hija tras fuertes declaraciones: “Ojalá fuera el padre que necesitabas”

Elle King se abrió paso en la industria musical con gran éxito, por ello, pocas personas saben del parentesco que tiene con Rob Schneider, su padre. Hasta una reciente entrevista en la que la cantante habló de lo complicada que fue su infancia y adolescencia en la que el actor se mantuvo ausente, motivo por el que él decidió pedirle disculpas públicamente y expresó su deseo de una reconciliación luego de cinco años de no tener contacto

Rob Schneider le pide perdón a su hija Elle King

El actor de “Son como niños” no dio detalles del distanciamiento que tiene con su hija, pero aprovechó para pedirle perdón de manera pública por no haber sido el padre que ella deseaba. Schneider reconoció haber tenido “defectos” y se mostró dispuesto a reconciliarse con Elle King, quien hasta el momento no ha reaccionado a las declaraciones de su papá en entrevista con el presentador Tucker Carlson.

Rob Schneider le pide perdón a su hija Elle King. Foto: IG @iamrobschneider



“Quiero decirle a mi hija, Elle, que te amo. Ojalá fuera el padre que necesitabas a mis 20 años, y claramente no lo fui. Espero que puedas perdonarme por mis defectos. Te amo completamente, te amo por completo. Sólo quiero que estés bien y feliz, tú y tu hermoso bebé, Lucky. Te deseo lo mejor, me siento terrible y sólo quiero que sepas que no tomo nada de lo que dices como algo personal. Todo lo que quiero es que ella sea feliz y se recupere de esto”, dijo el actor.

¿Qué dijo Elle King sobre su infancia junto a Rob Schneider?

Elle King dijo haber convivido poco con Rob Schneider durante su infancia, pues fue criada en Ohio por su madre, la exmodelo London King, y su padrastro. Gran parte de los encuentros con su padre ocurrieron en sets de filmación ya que debutó como actriz con tan sólo 10 años de edad en la cinta “Gigoló por accidente”, aunque su experiencia tampoco fue buena al sentirse ignorada y ansiosa ante la posibilidad de recibir un fuerte regaño de Schneiderd si es que cometía un error con su papel.

Elle King relató lo complicada que fue su infancia y adolescencia con el actor. Foto: IG @elleking

Uno de los recuerdos más dolorosos que tiene la cantante de su adolescencia fue cuando Rob Schneider la inscribió a un campamento para personas con sobrepeso, pues consideró esto como un rechazó del actor por su aspecto físico. “Yo era una niña muy, muy pesada, mi padre me envió a un campamento y un año me metió en problemas porque me torcí el tobillo y no perdí peso, es muy tóxico y muy tonto”, dijo en el podcast "Dumb Blonde”.

La cantante, de 35 años, mencionó que el actor también olvidaba sus cumpleaños y pese a ello decidieron darse una oportunidad, por lo que su relación mejoró durante varios años hasta que surgieron diferencias ya que Schneider ha expresado públicamente su opinión, entre otras cosas, sobre los derechos de la comunidad LGBT.

“No estoy de acuerdo con muchas cosas que dice, está hablando tonterías (…) No es una persona agradable, puedes desear mucho que alguien cambie, pero no puedes controlar las acciones de los demás ni los sentimientos de los demás, lo único que puedes controlar es cómo reaccionas y qué haces con tus sentimientos”, añadió King.