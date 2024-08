¿Adrián Marcelo defiende a Brigitte Bozzo del cuarto Tierra? Esto dijo de la actriz venezolana

El reality show “La Casa de los Famosos México” se mantiene como tendencia en redes sociales por los diversos roces que han tenido sus participantes. Adrián Marcelo lidera al cuarto Tierra, mientras que Arath de la Torre encabeza al cuarto Mar. Sin embargo, ahora el generador de contenido regiomontano está a favor de un integrante del “Team Mar”, la actriz venezolana Brigitte Bozzo.

La postura del originario de Monterrey, Nuevo León, a favor de la generadora de contenido fue expuesta en el canal de YouTube de Canal 5. Esto ha dado pie a que las personas indaguen más en por qué tuvo este cambio de opinión, ya que en semanas anteriores ha criticado a la joven.

Briggitte Bozzo cumplirá 23 años de edad el próximo lunes 19 de agosto.

¿Cuándo es el cumpleaños de Briggitte Bozzo?

Adrián Marcelo, de 34 años de edad, estuvo platicando con los integrantes de su habitación, indicando que se acerca el cumpleaños de Brigitte Bozzo, quien cumplirá 23 años el próximo lunes 19 de agosto. “Si Briggitte (Bozzo) sale en su cumpleaños va a ser un golpe muy fuerte”, expuso el regiomontano y en redes sociales indican que es una manera de generar conmoción entre sus compañeros para que no la nominen esta semana.

¿Adrián Marcelo no quiere que Brigitte Bozzo salga por su cumpleaños?

El actor cubano Sian Chiong, de 30 años, le respondió al líder del cuarto Tierra “no, sí sale este domingo, su cumpleaños es hasta el otro lunes”. Sin embargo, el regiomontano lo corrigió y agregó “Briggitte (Bozzo) puede salir el día de su cumpleaños, tomando en cuenta que a las 12 ya es su cumpleaños”.

Ante esto, Adrián Marcelo recordó que Brigitte Bozzo les pidió un regalo: no nominarla para que no salga el día de su cumpleaños. “Ella sabe que está latente, por eso casi casi descaradamente pido que no (la nomináramos), que le regalamos eso”, destacó el presentador regio.

Fans apoyan a Briggitte Bozzo, la “Brillitos” de “La Casa de los Famosos México”

Además, el regiomontano expuso que la generadora de contenido, quien es la participante de “La Casa de los Famosos de México” con más seguidores en TikTok, puede estar “fuerte”, al grado de que pueden “enterrar” a todos los del cuarto Tierra. “Te lo juro”, expresó el generador de contenido al hablar de la actriz venezolana, con quien, además, es vinculado y hasta su misma esposa, Karina Puente, aseguró que “le echó ojo” porque podría gustarle.

“Es la platica mas correcta que he visto de estos terroristas”, comentó una persona en el canal de YouTube de Canal 5, mientras que otros usuarios de la plataforma de videos expusieron “dejaron ir a ‘Brillitos”. Mar es el cuarto que el público quiere” y “el claro ejemplo de que a nadie hay que subestimar” para destacar que Briggitte Bozzo sí es una participante fuerte.