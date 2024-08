Muere Ángel Salazar, a los 68 años, el actor que interpretó a 'Chi Chi' en Scarface

El elenco de la exitosa película "Scarface" o "Caracortada" está de luto con la muerte del actor Ángel Salazar, quien interpretó a "Chi Chi", el mejor amigo de "Tony Montana" en la cinta protagonizada por Al Pacino; su fallecimiento fue confirmado a TMZ por la representante del también comediante, Ann Wingsong. Aunque hasta el momento no se conoce la causa de deceso, se reveló que fue encontrado sin vida en la casa de un amigo.

De acuerdo con los detalles que compartió la representante del actor, la muerte del comediante cubanoamericano ocurrió mientras dormía; sin embargo, su cuerpo no fue encontrado en su hogar, ya que se encontraba de visita en la casa de un amigo en Brooklyn. Fue gracias a este amigo que el actor fue descubierto ya in vida y recostado en su cama.

¿De qué murió Ángel Salazar?

Ángel Salazar, mejor conocido como "Chi Chi" por su personaje del mejor amigo de Al Pacino en Scarface, murió mientras dormía en casa de un amigo, pero su representante no reveló la causa de muerte. Pese a ello, Ann Wingsong agregó que el estado de salud del actor no era el mejor, pues tenía problemas cardíacos, pero hasta el momento no se sabe si éstos estarían relacionados con el fallecimiento del actor.

¿Quién fue Ángel Salazar?

Aunque el actor siempre será recordado por su coprotagónico junto a Al Pacino, lo cierto es que el cubanoamericano tenía una larga carrera que no sólo incluía la actuación, sino también la comedia. Ángel Salazar nació el 2 de marzo de 1959 y murió a los 68 años el pasado 11 de agosto de 2024 mientras dormía en la casa de un amigo.

Además de "Scarface" el actor participó en "Pinchline" de 1988, una película que protagonizó junto a Tom Hanks, pero su legado incluye: "Noches de bulevar", "Camina con orgullo", "Donde deambulan los búfalos", "Un extraño está mirando", "La vida salvaje" y más recientemente "El César Negro", "Los diarios de Gilbert: La película".