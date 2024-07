Al estilo de Danna, Michelle Renaud celebra el triunfo de España ante Francia, ¿ya se olvidó de México?

La actriz Michelle Renaud se alejó de la televisión para centrarse en su familia, especialmente porque el pasado 28 de junio anunció el nacimiento de su hijo Milo. Pese a esto, se mantiene activa en redes sociales y mediante estas celebró el triunfo de España ante Francia, partido que terminó 2 a 1, respectivamente.

A través de una historia de Instagram, la actriz mexicana, de 35 años de edad, incluso compartió una foto que publicó el delantero español Lamine Yamal, quien anotó un gol. El otro gol fue gracias al centrocampista Dani Olmo. Por lo mismo, la protagonista de “La sombra del pasado” escribió “¡goool!” y agregó un emoji de corazón rojo, así como la bandera de España.

Michelle Renaud celebró que la selección de España le ganó a la de Francia. Foto: captura de pantalla Instagram Michelle Renaud.

Por qué Michelle Renaud se mudó a España

Con su celebración, Michelle Renaud enfatiza que está feliz de radicar en Madrid, España, lo que revive las críticas que recibió en el pasado por mudarse, dejando de lado a México. Esta acción hizo recordar cuando Danna Paola, ahora llamada Danna, reveló que prefiere ese país, lo que le valió críticas en redes sociales.

Fue en abril pasado que la actriz dio a conocer que emprendía viaje a Europa para establecerse ahí. Previamente ya había expuesto que tanto ella como su esposo, el actor chileno Matías Novoa, decidieron mudarse al extranjero para empezar una vida de cero. De esta manera, ambos buscan seguir nuevas pasiones, mientras descubren nuevos sitios en familia. Como parte de esto, la famosa dio a luz en Madrid, España, lo que igual compartió en Instagram.

Michelle Renaud, blanco de críticas en redes sociales

Aunque Michelle Renaud habló con optimismo de la nueva etapa que vive, en redes sociales ha recibido críticas. El 9 de mayo, antes de dar a luz, publicó una foto en la que se lee lo siguiente: “Estás fotos son el recuerdo de cuando Marielle Ruesga me hizo caminar cinco horas, como si la panzona que traigo no fuera un bebé que me aprieta la vejiga cada 20 min y también me tomaba fotos, mientras hablaba con mi esposo que me urge que ya esté aquí conmigo Estoy flipando”.

La actriz suele ser blanco de críticas e incluso su mudanza a España ha generado que reciba comentarios negativos. Foto: captura de pantalla Instagram Michelle Renaud.

Por esta publicación, la actriz recibió comentarios negativos, como los siguientes: “Ya que se quede allá, aquí en México ya cae mal” y “en España nadie la conoce”. Sin embargo, hubo quienes la apoyaron y alentaron a gozar de su nueva vida en España.