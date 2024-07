Sabine Moussier admite que participará en "La Casa de los Famosos 2" por una crisis económica

La segunda temporada de “La Casa de los Famosos México” está por estrenarse y ha generado gran expectativa entre los fanáticos debido al arrollador éxito que tuvo la primera, en la que Wendy Guevara se coronó triunfadora. Sabine Moussier se encuentra entre los nuevos participantes confirmados, aunque la actriz admitió que tuvo dudas de su decisión y que había aceptado por una crisis económica que atraviesa.

Sabine Moussier entre dudas y temor por su participación en LCDLF 2

Moussier ha destacado en la industria por su cautivadora belleza y talento ante las cámaras como villana de telenovelas, aunque también ha participando en otros proyectos como “Divina Comida” y “Secretos de Villanas”. Pese a ello, la actriz dejaría ver que atraviesa por una crisis económica al admitir que aceptó participar en “La Casa de los Famosos México 2” para poder sacar adelante a sus hijos.

Sigue leyendo:

Sabine Moussier se conmueve hasta las lágrimas en su reencuentro con Jorge Ortiz de Pinedo: VIDEO

La Casa de Los Famosos 2: Ricardo Peralta es el octavo confirmado

“Tengo todos los sentimientos. La gente ha estado… no tienes una idea cómo se han volcado, me han apoyado y todo, lo bonito que se siente (…) Se siente raro, la verdad es que estoy contenta, emocionada, con miedo, con dudas, pero yo me voy a aventar con dudas y lo que salga, saldrá”, dijo la actriz al revelar entre risas el motivo por el que aceptó participar en el reality show: “Que tengo dos hijos, mana”.

Todo sobre la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México”

El reality show se estrenará el próximo 21 de julio a las 20:30 horas y será transmitido en vivo a través de la plataforma de streaming Vix+. La conducción una vez más estará a cargo de Galilea Montijo, así como Odalys Ramírez, Diego de Erice y Pablo Chagra como conductor digital.

Sobre los participantes, recientemente se confirmó la participación del influencer Ricardo Peralta que junto a la actriz Sabine Moussier ya se han colocado como dos de los favoritos en redes sociales y compartirán la casa con Mario Bezares, Briggitte Bozzo, Shanik Berman, Agustín Fernández, Arath de la Torre y Luis “El Potro” Caballero.

Sabine Moussier participará en la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México". Foto: IG @sabineoficial

Trayectoria de Sabine Moussier

Nacida en Alemania, Sabine Moussier llegó a México desde pequeña y vivió en Sinaloa. Desde temprana edad externó su pasión por la actuación y ante esto viajó a la Ciudad de México para comenzar su preparación en el Centro de Educación Artística. Su primera oportunidad como conductora llegó con el programa “Al ritmo de la noche” junto a Jorge Ortiz de Pinedo.

En las telenovelas incursionó con proyectos como “Morir dos veces”, “María Isabel” y “Luz Clarita”, aunque fue su papel en “El privilegio de amar” lo que impulsó aún más su ya exitosa carrera. “El derecho de nacer”, “Entre el amor y el odio” y “La Madrastra”, son algunos de los melodramas en los que ha participado compartiendo créditos con estrellas como Victoria Ruffo, César Évora, Ana Martín y Jacqueline Andere.