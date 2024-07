¿Paola Suárez acosadora? Integrante de "Las Perdidas" supuestamente entabla relaciones con menores

Tras su derrota electoral como candidata a diputada por el Partido del Trabajo, Paolita Suárez, integrante de "Las Perdidas" ha mantenido un perfil relativamente bajo, pero los escándalos parecen perseguirla ya que recientemente, ha sido acusada en redes sociales de ser "abusadora" por su supuesta relación con un joven menor de edad.

Sigue leyendo:

VIDEO: así luce la troca tornasol de lujo en la que se pasea Paolita Suárez, una de “las perdidas”

Kimberly "La Más Preciosa" reaparece tras hospitalización y revela que tras su cirugía no guardó reposo: "no me importó"

Paola Suárez acusada de acosar a menores de edad

Hace unos meses, Paola Suárez fue protagonista de un escándalo mediático tras una ruptura violenta con su entonces pareja, quien la golpeó brutalmente y le robó una considerable suma de dinero justo después de pedirle matrimonio. Y cuando todo parecía estar bien, la redes sociales señalaron a la influencer de supuestamente mantener relaciones de pareja con jóvenes menores de edad; todo eso comenzó cuando Paola compartió algunas imágenes junto a un joven recién graduado de la preparatoria.

En esta publicación la influencer desactivó los comentarios, generando aún más dudas entre las y los usuarios.

Fotografía: Instagram/@paolitasuarez28

Es así como la falta de detalles sobre la identidad del joven llevó a especulaciones entre las y los internautas, quienes rápidamente dedujeron que podría ser un estudiante del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS). Esta presunción encendió las alarmas entre sus seguidores, quienes comenzaron a criticarla, acusándola de mantener relaciones con personas demasiado jóvenes.

La diferencia de edad entre Paola y su presunta nueva pareja provocó indignación en las redes sociales, por lo que las y los usuarios no tardaron en etiquetarla como "abusadora", una acusación grave que ha empañado aún más su imagen pública. Es importante destacar que días después de que estas acusaciones tomaran fuerza, la influencer compartió otro video en donde aclara que a pesar de que el joven es mayor de edad, él no es su pareja, pero esto no hizo más que acrecentar la polémica.

Paola Suárez volvió a ser tema de conversación al publicar en sus redes sociales una serie de fotografías con un joven supuestamente menor de edad.

Fotografía: Instagram/@paolitasuarez28

Las pruebas que señalan a Paola Suárez como una presunta acosadora

Pero la controversia no paró ahí, ya que un usuario en Twitter (ahora X) compartió un hilo recopilando supuestas pruebas del acoso perpetrado por la influencer. De entre los muchos clips y declaraciones hubo uno que llamó poderosamente la atención de las y los internautas, ya que en el video se puede escuchar claramente como Paola Suárez afirma que le gusta entabalar relaciones afectivas con jóvenes menores de edad.

En el clip, la integrante de "Las Perdidas" dice abiertamente: "la verdad a mí sí me gustan los menores de edad, pero no tan menores... sí me gustan de 15 o 16 [...] ahorita los menores ya se te avientan", declaró Paola Suárez. Estos comentarios terminaron de dejarla mal parada, pues a pesar de que también ha explicado que el joven de sus fotografías no es su pareja, los comentarios en su contra no se han hecho esperar y algunos de ellos han sido:

"OMG urge cárcel" (@richardomaar)

"Que asco la Paola Suárez ella misma lo confirmo que le gustaban los menores que asco de mujer" (@osnation13)

"Que horror que diga de 15 o 16 tan abiertamente y le aplaudan" (@kbodelierg)

La controversia generada ha tenido un impacto significativo en la reputación de Paola Suárez.

Fotografía: Instagram/@paolitasuarez28

La situación de Paola Suárez también plantea preguntas sobre las dinámicas de poder en las relaciones y las normas sociales en torno a la diferencia de edad. En México, la edad de consentimiento varía según el estado, pero generalmente se sitúa entre los 16 y 18 años, sin embargo, las relaciones con grandes diferencias de edad pueden ser vistas como problemáticas por el desequilibrio de poder y experiencia.

Es así como Paola Suárez se encuentra en un momento crítico de su carrera y vida personal, ya que la acusación de ser "abusadora" ha puesto en riesgo su reputación y su futuro como influencer y figura pública, por lo que enfrentar esta situación con integridad y responsabilidad será esencial para determinar su camino a seguir.