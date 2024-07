¿Niurka volvería a "Aventurera" tras la salida de Irina Baeva? Esto fue lo que dijo

La vedette cubana es una de las protagonistas más recordadas. Cuartoscuro.

La polémica salida de Irina Baeva del elenco de la famosa obra de teatro "Aventurera", ha desatado un sinfín de opiniones tanto del público, como de personas dentro del espectáculo mexicano y una de las más esperadas era, sin duda alguna, la de la vedette cubana Niurka Marcos, quien no solo aplaudió la decisión tomada por el productor Juan Osorio, sino que también confesó que no regresaría a interpretar el icónico papel de Elena Tejero.

Sigue leyendo:

Juan Osorio habla de la salida de Irina Baeva de Aventurera: "este negocio es así"

¿La nueva aventurera? Filtran VIDEO de Paola Rojas bailando junto a Emmanuel Palomares, protagonista de la obra

Niurka Marcos habla sobre la salida de Irina Baeva de "Aventurera"

A través de sus historias de Instagram, Niurka respondió algunas preguntas dejadas por sus seguidores y así opinó que la salida de Irina Baeva de "Aventurera" se debe a la presión del público, quienes no estaban de acuerdo con la actuación de Baeva y destacó que "al público hay que darle lo que quiere, el público manda porque el público paga”. Según la vedette, esta es la primera vez que Juan Osorio toma una decisión sin arrogancia, reconociendo el descontento generalizado que existía entre los espectadores respecto a la actuación de la actriz rusa.

La vedette cubana debutó en "Aventurera" hace 20 años, consolidándose como una de las protagonistas más amadas y recordadas.

Fotografía: Cuartoscuro/Octavio Zaldivar.

De la misma forma, Niurka consideró la salida de Baeva como un triunfo no solo personal, sino colectivo, reflejando el poder del público para influir en el elenco de la obra. “Si el público no empatiza con la señorita, punto, le tocó [...] Siempre con la gente que estaba con el descontento de que no le gustaba lo que veía, o sea, el público tiene que tener el respeto, la entrega total, la pasión del artista porque el público paga un boleto para ver calidad. Lo logró el público… yo también soy púbico”, afirmó en sus historias.

Respecto a la búsqueda de la nueva protagonista, Niurka no quiso proponer a ninguna actriz en específico, pero reconoció que actualmente existen muchas mujeres talentosas que serían capaces de interpretar el papel de manera perfecta: "no tengo ni idea, pero confío, porque me gusta confiar, antes que nada me gusta dar el derecho de duda, después de todo lo que ha pasado, la persona que ha sido elegida llene las expectativas y que el público quede contento".

La reconocida vedette cubana, Niurka Marcos, sorprendió a sus seguidores con una reaparición en su cuenta oficial de Instagram.

Fotografía: Instagram/@niurka.oficial

La salida de Irina Baeva de "Aventurera" y la reestructuración del elenco resaltan un tema recurrente en el teatro mexicano: la constante búsqueda de satisfacer a un público exigente y mantener la calidad de las producciones. Es así como Juan Osorio, conocido por sus múltiples éxitos en la televisión y el teatro, enfrenta una gran responsabilidad al asegurar que la nueva protagonista pueda cumplir con las expectativas del público.

¿Niurka volvería a interpretar a Elena Tejero en "Aventurera"?

Pero además de hablar de la decisión del público, Niurka también puso fin a las especulaciones y explicó que no volverá a "Aventurera" y es que a sus 56 años, reconoce que, aunque tiene la capacidad actoral para asumir el rol, la transformación que requiere el personaje desde una adolescente hasta una mujer adulta no es algo que ella sienta pueda representar adecuadamente en esta etapa de su vida.

Niurka profundizó en las razones detrás de su negativa a regresar a interpretar el y compartió sus expectativas respecto a la nueva integrante del elenco.

Fotografía: Cuartoscuro/Octavio Zaldivar.

Tengo 56 años, soy actriz y lo puedo intentar, me puedo caracterizar, pero no, yo creo que hay nuevas generaciones que lo pueden hacer. Aventurera exige una transformación de niña adolescente a mujer cabr***, entonces ese cambio, esa metamorfosis se tiene que notar en la obra, explicó en su cuenta de Instagram.

Es así como la reciente polémica en torno a la salida de Irina Baeva de "Aventurera" y las declaraciones de Niurka Marcos han puesto de relieve la importancia del público en el éxito de una producción teatral. La decisión de Juan Osorio de escuchar las críticas y realizar cambios significativos demuestra un compromiso con la calidad y la satisfacción del espectador. Mientras tanto, la expectativa sobre quién asumirá el rol de Elena Tejero crece, prometiendo un futuro interesante para esta icónica obra del teatro mexicano.