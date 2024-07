Christian Nodal revela que llegó a sufrir ansiedad y depresión por el odio de las redes sociales

Christian Nodal es uno de los mejores cantantes del regional mexicano actualmente. No solo por los hitazos que conecta con las canciones que no ha dejado de estrenar, también porque sus conciertos se siguen llenando por todas partes del país o del extranjero donde se llega a presentar.

Pero en los últimos meses se ha hablado mucho más de su vida privada que de su carrera musical. Eso es porque terminó una relación con Cazzu, la madre de la hija que tienen juntos, y el inicio de una nueva aventura amorosa, pero ahora de la mano de Ángela Aguilar. No es la primera vez que pasa por un capítulo así.

El mexicano ha estado en boca de todos por sus múltiples escándalos amorosos. El más fuerte de ellos fue después de haber iniciado y terminado una relación con Belinda. Eran una de las parejas favoritas del público mexicano, pero no fue suficiente el amor para sostenerlo.

Una vez terminada la relación, fue perseguido por la prensa y no dejaron de tirarle odio en las redes sociales. Eso lo llevó a experimentar depresión y ansiedad, de acuerdo con sus recientes declaraciones para el podcast WiZink Center, pues está de gira por el viejo continente.

Actualmente, asegura, lleva un balance muy bueno de su vida. Dijo que no le interesa ya lo que la gente piensa de él, pues solamente le interesa lo que opinen de su música y que les guste su música, porque finalmente es eso de lo que vive. Aseguró que ya no le interesa salir al público para aclarar rumores, ni contestar polémicas.

“Llevo un balance muy bonito de la vida donde en realidad no dejo de vivir por lo que digan ni me interesa cambiar la opinión; cuando la gente decide creer cualquier teoría o lo que sea que crean lo que quieran, ya no estoy para aclarar rumores", reiteró.