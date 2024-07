“Mi mamá ya ganó ‘La Casa de los Famosos México’”, asegura la hija de Shanik Berman, quien es llamada “La tía de México”

La nueva edición del reality show “La Casa de los Famosos” se inició el pasado domingo 21 de julio de 2024 y las miradas han estado puestas en una personalidad de antaño en el medio del espectáculo: la periodista de farándula Shanik Berman, de 65 años de edad. La presentadora recibe apoyo a través de las redes sociales, pero sobre todo de su familia porque ya la ve como la gran ganadora del programa de Televisa.

Jessi Cervantes recibió en su programa “Jessie en Exa” a Karla Berman, hija de la participante del reality show, quien indudablemente habló de su madre. Además, como era de esperarse, la empresaria, quien es parte de la nueva temporada de “Shark Tank México”, le externó su apoyo a su progenitora, de quien dijo sentirse orgullosa.

Karla Berman expuso que está “llevándole el cuarto de guerra” a su madre, Shanik Berman. Foto: Instagram Karla Berman.

Qué opina Karla Berman de Shanik Berman esté en “La Casa de los Famosos México”

“La verdad, ha sido muy intenso (...) porque estoy llevándole el cuarto de guerra a mi mamá”, compartió la “tiburona” mexicana al hablar de Shanik Berman, de 65 años de edad, por su participación en “La Casa de los Famosos México”. Tras revelar esto, destacó que su madre está haciendo un buen trabajo en el programa televisado 24/7 porque está generando mucho contenido.

“Una vez que hice un berrinche, (mi papá me dijo) ‘tú tienes que estar orgullosa porque tu mamá es una mujer que está abriendo en un mundo de hombres’. Y, pues sí, mi mamá es alguien que no la puedes meter en una camisa de once varas”, compartió Karla Berman al hablar de su madre, Shanik Berman.

En respuesta, Jessi Cervantes le dijo a Karla Berman “no seas modesta, tu mamá tiene la casa aquí encima, en los hombros”. Ante esto, la empresaria dijo que ha sido muy divertido mover a la gente para que apoye a su madre, lo que ha dado pie a que surja el “Team Shanik”.

Karla Berman, el mayor apoyo de Shanik Berman fuera de “La Casa de los Famosos México”

"Sí es imprudente, pero sin malicia. Es adorable, es incisiva, es una buena periodista de espectáculos (...). Y yo creo que mi mamá ya ganó, pasé lo que pasé", expresó la empresaria al hablar de su madre.

El desborde de elogios para Shanik Berman no terminaron con estas palabras, ya que Karla Berman puntualizó “yo creo que mi mamá ya ganó ‘La Casa de los Famosos México’”, destacando que la gente está conociendo a la verdadera Shanik Berman. “Mi mamá tiene una carrera muy larga y creo que hay mucha gente que la está conociendo por primera vez porque es gente que creció con las redes y no con la televisión”.

Finalmente, la estrella de “Shark Tank México” agregó que su madre está recibiendo buenas críticas porque “la ven como alguien que sí es imprudente, pero sin malicia. Es adorable, es incisiva, es buena periodista de espectáculo, por más que eso pueda causar mucha incomodidad a las celebridades, pero los periodistas no están en el mundo para causarle comodidad a los que entrevistan. Y yo creo que mi mamá ya ganó, pasé lo que pasé”.