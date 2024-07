Gala Montes es tachada de “hipócrita” por hablar mal de Brigitte Bozzo: “Amigas así, prefiero enemigas”

Mediante las redes redes sociales se han difundido videos de las conversaciones que tienen los participantes de “La Casa de los Famosos” (LCDLF) y eso ha dado pie a que numerosos usuarios se vayan en contra de la actriz mexicana Gala Montes, de 23 años de edad, a quien tachan de “hipócrita” por hablar mal de la actriz e influencer venezolana Brigitte Bozzo, de 22 años.

Las famosas se conocen desde pequeñas, así que han forjado una amistad. Sin embargo, en las redes sociales hay personas que ponen en duda la lealtad de la actriz de “Vivir de amor” porque no sólo prefirió salvar al modelo argentino Agustín Fernandez, de 34 años, antes que a Briggitte Bozzo, sino que ya expuso que no está favor de ella.

Al parecer, Gala Montes rompió la lealtad que le tenía Briggitte Bozzo, a quien considera su amiga. Fotos: Instagram.

Gala Montes confiesa que quería que expulsaran a Briggitte Bozzo

Gala Montes estuvo platicando con la influencer Araceli Ordaz Campos, mejor conocida como “Gomita”, y ambas expresaron “nos dejaron a la que no queríamos que nos dejaran”. Además, la actriz subrayó “no que no quisiéramos, público, no es que no queramos, pero es un juego y siento que Paola (Duarte) es una buena persona”.

Por si fuera poco, la protagonista de “Diseñando tu amor” expuso que Briggitte Bozzo sólo aporta toxicidad a la casa y por eso hubiera preferido que ella fuera la expulsada de ayer domingo 28 de julio. Sin embargo, la primera persona que abandonó “La Casa de los Famosos México” fue Paola Duarte.

En las redes sociales se van contra Gala Montes por ser “hipócrita”

La charla entre Gala Montes y “Gomita” es tendencia en Twitter, red ahora llamada X, y en la cuenta Montse (@monttserrraat) se lee lo siguiente: “Ojalá que Brigitte (Bozzo) cuando salga y vea esto reconsidere esa amistad con Gala (Montes), resultó peor que todos. #LaCasaDeLosFamososMx”.

Por la postura de Gala Montes contra Briggitte Bozzo, en las redes sociales indican que para “amiga así, prefiero enemigas”. Además, también recuerdan que durante la primera fiesta temática la actriz al parecer se enojó porque la influencer venezolana le bailó a Sian Choing. “Para amigas como Gala (Montes), mejor nada, la jetota que le aventó a Brigitte (Bozzo) cuando estaba bailando con Sian (Chiong). Y ni se espanten que fue ‘vulgar’ o se vio mal, todas estaban bailando y hasta ella le movió las nalgas a Agustín (Fernández), es una envidiosa”.