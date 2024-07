Wendy Guevara y Nicola Porcella revelan que Agustín Fernández miente sobre lo que haría con el premio

Agustín Fernández se ha convertido en uno de los participantes más odiados de la segunda temporada en “La Casa de los Famosos México” por las declaraciones y la actitud con algunos de sus compañeros. Aunque ha tratado de ganarse el corazón con el público su historia y aseguró que de ganar traería a su padre de Argentina, Wendy Guevara y Nicola Porcella se habrían encargado de desmentirlo.

Wendy Guevara y Nicola Porcella desenmascaran a Agus Fernández

Durante una reciente charla, los habitantes del reality show revelaron en qué gastarían los 4 millones de pesos si es que ganan la competencia. Mientras Gala Montes, Mariana Echeverría, Ricardo Peralta y Luis Potro” Caballero hablaron de invertir el dinero en propiedades o en fondos para la educación de sus hijos, Gomita señaló que abriría una casa de recuperación de cirugías plásticas para mujeres y Adrián Marcelo dijo que lo regalaría a sus seguidores a través de una dinámica.

Al respecto, Agustín Fernández aseguró que de ganar traería a su padre de Argentina haciendo de sus planes algo emotivo para el resto de los participantes. Sin embargo, durante una transmisión en vivo a través de Instagram Wendy Guevara y Nicola Porcella se encargarían de desmentirlo, pues no evitaron reír al escuchar a Paola Durante hablar de los planes de su amigo.

Wendy defiende a Nicola de las críticas por no ayudar a su amigo

El actor peruano ha sido blanco de críticas en redes sociales por la supuesta falta de apoyo a su amigo Agustín Fernández, algo ante lo que Wendy Guevara no dudó en responder defendiendo a Porcella puntualizando en que la actitud del modelo argentino es algo que no está en sus manos ya que ellos se encargaron de darle recomendaciones antes de entrar a “La Casa de los Famosos México”.

“Queremos mucho a Agus, pero no somos dueños de sus acciones y su personalidad. Estamos criticando las actitudes de Agus, cada quien”, dijo Wendy Guevara en la ya mencionada transmisión. Porcella también respondió a las críticas en un reciente encuentro con los medios: “Él va a tener que cambiar la estrategia, la gente no puede esperar que lo estemos defendiendo porque yo me debo a mi gente (...) Yo no me voy a pelear con las personas que me pusieron en el lugar que estoy y que día a día me apoyan, están conmigo, somos personas distintas, cada uno sabe el contenido que va a dar a 'La Casa’”.