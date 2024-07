Wendy Guevara defiende a Nicola Porcella de las críticas por no apoyar a Agustín Fernández: “No es su papá”

Wendy Guevara y Nicola Porcella fueron dos de los participantes más queridos en la primera temporada de "La Casa de los Famosos México" gracias a su simpatía y sentido del humor, algo que los llevó a formar una gran amistad fuera del reality show junto a Agustín Fernández que ahora es parte de la nueva entrega aunque no con el mismo éxito que tuvo el actor peruano a quien le han llovido críticas por su supuesta falta de apoyo.

Wendy Guevara defiende a Nicola Porcella de críticas por falta de apoyo a su amigo

Agustín Fernández es uno de los nuevos participantes del polémico reality show, aunque no ha logrado el mismo impacto en el público como el que tuvo su amigo Nicola Porcella que obtuvo el segundo lugar. Ante esto, algunos fans han exigido la salida del modelo argentino, mientras que otros se lanzaron contra el actor peruano por su supuesta falta de apoyo tras admitir que Shanik Berman es una de las integrantes más fuertes actualmente.

Ante esto, Wendy Guevara no dudó en defender a Nicola Porcella y afirmó que lo ocurrido al interior de "La Casa de los Famosos México" no está bajo su control y ha dividido los comentarios negativos contra Agustín Fernández de su amistad: "Él no tiene que ver si Agustín aburre o dice algo, Nicola no es su papá (...) Cada quien es dueño de su propia boca".

En un encuentro con los medios retomado por el reportero Ernesto Buitrón para YouTube, Nicola Porcella también respondió a las críticas: "Él va a tener que cambiar la estrategia, la gente no puede esperar que lo estemos defendiendo porque yo me debo a mi gente (...) Yo no me voy a pelear con las personas que me pusieron en el lugar que estoy y que día a día me apoyan, están conmigo, somos personas distintas, cada uno sabe el contenido que va a dar a 'La Casa'".

Los favoritos de Wendy Guevara y Nicola Porcella en LCDLF México

La integrante de "Las Perdidas" y Poncho de Nigris admitieron la fuerza que tiene la periodista de espectáculos Shanik Berman hasta ahora en "La Casa de los Famosos México", pues durante la primer semana sorprendió al convertirse en una de las participantes favoritas. Ante esto, los finalistas de la primera temporada se han mostrado a favor de ella, igual que con Adrián Marcelo y Karime Pindter.

“La verdad es que, hay que ser sinceros, toda la gente sabe que la casa es de ‘La tía de México’, de Shanik, ya le pusimos así porque lo es. Shanik está dando muy buen contenido, además todos queremos que se quede porque imagina los chismes que te puede decir”, dijo Wendy Guevara.