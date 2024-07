A más de un año de la trágica muerte de Carlos Parra, captan a su novia Lilian Griego en fiesta de su cuñada

En 2023, el mundo del regional mexicano se vio sacudido por la trágica muerte de Carlos Parra, un joven talento de tan solo 26 años. Su fallecimiento dejó un vacío inmenso entre sus familiares, amigos y seguidores, tanto en México como en Estados Unidos. La noticia no solo fue inesperada, sino que también causó un profundo dolor y conmoción en todos aquellos que seguían su prometedora carrera musical.

A más de un año de este doloroso suceso, la familia Parra se reunió para celebrar el cumpleaños número 15 de Luna, la hermana menor de Carlos. La fiesta fue un evento emotivo al que asistieron familiares y seres queridos, incluyendo a Lilian Griego, novia del fallecido cantante. La presencia de Lilian, quien siempre ha sido muy cercana a la familia Parra, fue recibida con calidez y aplausos por parte de los fanáticos.

Eran una de las parejas más estables del gremio.

Foto: IG @carlos_losparra

Sigue leyendo:

Ángela Aguilar comparte FOTO de su luna de miel con Nodal y en pequeño traje de baño

Al Extremo tiene nueva conductora, así presentaron a Irma Miranda, ¿quién es?

Lilian Griego reaparece en redes sociales

Lilian Griego, reconocida influencer, reapareció en público durante la fiesta de quince años de Luna Parra. Aunque no compartió nada en sus propias redes sociales, se dejó ver en varios videos de la celebración, mostrando una sonrisa y disfrutando de la vida. Esta aparición alegró a muchos de sus seguidores y a los fans de Los Parras, quienes estaban preocupados por ella desde el trágico accidente que cobró la vida de Carlos.

Los nenitos eran de las parejas favoritas de redes sociales.

Foto: IG @carlos_losparra

La relación de Lilian con la familia Parra ha demostrado ser fuerte a pesar de la tragedia. Los seguidores de Lilian se mostraron contentos de verla disfrutar nuevamente y de saber que sigue siendo parte importante de la vida de los Parra. Además, Lilian sorprendió con un nuevo look, luciendo un flequillo que complementa su larga cabellera negra, detalle que no pasó desapercibido por sus seguidores.

Entre los videos compartidos en redes sociales, uno en particular llamó la atención: Lilian bailando al ritmo de banda sinaloense con César Parra, el hermano gemelo de Carlos. Este momento fue especialmente nostálgico para los seguidores, quienes recordaron con cariño los momentos en que Lilian bailaba con Carlos, a quien solía llamar cariñosamente "nenito". La escena fue un recordatorio de los tiempos felices antes del trágico accidente.

Lilian además de portar nuevo look, también se le vio bailar a lado de su cuñado.

Foto: Redes

¿Cómo murió Carlos Parra?

Carlos Parra, una figura emergente en el regional mexicano, estaba construyendo una carrera prometedora junto a sus hermanos Christian y César. Originario de México, Carlos había pasado los últimos años en Estados Unidos, donde continuó persiguiendo su sueño de ser cantante. Junto a sus hermanos, formaban el grupo "Los Parras," y ganaron popularidad con temas como “Sí, si eres tú”, “Por verte feliz” y “Para que lo notes”.

El 6 de mayo de 2023, la vida de Carlos se apagó en un trágico accidente automovilístico mientras viajaba con sus hermanos para celebrar el cumpleaños de Christian. Según la experta en espectáculos Jacqueline Martínez, conocida como “Chamonic,” los hermanos Parra se dirigían a Sonora, México, para la celebración. En el accidente, Carlos perdió la vida, dejando a su familia y seguidores devastados.

El impacto de la muerte de Carlos Parra fue profundo y duradero. En una emotiva publicación, Christian Parra, su hermano mayor, expresó su gratitud hacia Carlos, sugiriendo que su hermano había sacrificado su vida por él. “Gracias por ser mi milagro, ya que si tú no nos hubieras protegido ese día, yo ya no estuviera aquí tampoco. Pero voy a hacer del tiempo que me queda lo mejor y voy a ser el hombre que siempre querías que fuera,” escribió Christian, demostrando la profundidad del sacrificio y el amor fraternal.

A pesar del dolor y la pérdida, la vida continúa para la familia Parra y para Lilian Griego. La reciente celebración del cumpleaños de Luna Parra y la reaparición de Lilian en público son señales de que, aunque la herida sigue presente, hay momentos de alegría y esperanza. La familia Parra y Lilian continúan honrando la memoria de Carlos mientras enfrentan los desafíos de la vida sin él.