Nodal le pagaría 12 millones de dólares a Ángela Aguilar si le es infiel tras firmar acuerdo prenupcial

El matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal no sólo es el evento del año, sino que ha traído una ola de especulaciones con las que los fans y algunas figuras públicas han desatado todo tipo de rumores entre los que se habla desde una supuesta infidelidad por parte de los cantantes a Cazzu, un embarazo de la "princesa del regional mexicano" y ahora un supuesto acuerdo prenupcial con el que los cantantes lograron llegar al altar.

¿Christian Nodal y Ángela Aguilar fueron obligados a firmar un acuerdo prenupcial?

Hasta el momento son pocos los detalles que se conocen sobre la boda de los más jóvenes exponentes del regional mexicano, pero en las últimas horas ha trascendido información que asegura que la pareja habría firmado un acuerdo prenupcial organizado por el mismo Pepe Aguilar; sin embargo, no hay información comprobada al respecto. Pese a ello, el periodista de espectáculos Michelle Rubalcava comentó el tema y aplaudió al cantante por defender a su única hija mujer.

Así confirmaron su relación.

"Andan sacando que Don Pepe Aguilar hizo un contrato prenupcial asegurando que a su hija no la dejarán en vergüenza sabiendo cómo es el otro y ahí les va lo que dice el contrato", dijo Michelle Ruvalcaba en su última transmisión en YouTube en la que también compartió parte de lo que se dice sobre este acuerdo que firmaron los Nodal y los Aguilar. De acuerdo con los detalles, la importancia de este acuerdo es asegurar que el intérprete de "Adiós amor" no le será infiel a la "princesa del regional mexicano".

"Medios internacionales aseguran que Nodal fue obligado a casarse con Ángela Aguilar bajo contrato firmado por su suegro Pepe Aguilar, dicho contrato le exige a Nodal permanecer tres años junto a Ángela Aguilar sin haberle sido infiel, de lo contrario al comprobarse una infidelidad por parte de Nodal este deberá pagar la cuantiosa suma de 12 millones de dólares y el divorcio inmediato con Ángela Aguilar", se lee en una breve captura de pantalla difundida por el periodista de espectáculos.

Cabe destacar que dicha captura de pantalla no es una prueba definitiva ni tampoco se conoce el origen del rumor de un supuesto acuerdo prenupcial; sin embargo, es importante recordar que distintas celebridades han firmado contratos como estos para que en caso de divorcio, sea más fácil la separación ya que cada parte asegura sus propios intereses.

"Eso es lo que se dice, respecto a ellos, no sé qué decirte porque Don Pepe Aguilar es un hombre muy astuto, muy astuto el señor, es un hombre exageradamente astuto. Sabe cómo es él (Nodal), él a lo mejor entiende que su hija está enamorada y que no ve más allá, y a lo mejor el señor se puso listo y está cuidando la economía y la carrera de su hija, la reputación de su hija", comentó Michelle.

Además recordó algunas de las exrelaciones de Christian Nodal, por lo que no dudó en aplaudir la supuesta decisión que habría tomado el hijo de Flor Silvestre. "Con Christian Nodal no tienes nada seguro, es un chavo que le llegó todo desde muy chiquito, la fama, el dinero, las mujeres y con qué mujeres ha estado; tú crees que a sus veintitantos años se va a calmar, claro que no", agregó.