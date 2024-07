Chofer de Paco Stanley revive el día que mataron al famoso conductor: "no pude hacer nada"

Paco Stanley y su asesinato son quizá uno de los momentos más turbios para la televisión mexicana, pues luego de su asesinato el 7 de junio de 1999 en el famoso restaurante “El Charco de las Ranas" en el Pedregal, Ciudad de México, los involucrados estuvieron bajo mucha tensión.

Ya que nunca se esclareció realmente lo sucedido con el famoso conductor del programa de televisión, “Pacatelas”, siendo recordado como uno de los asesinatos más mediáticos de México, teniendo a Mario Bezares y Mario Gil en un escrutinio público durante años, ahora su chofer ha hablado un poco más de lo sucedido.

Jorge García Escandon fue uno de los testigos ante el ataque armado que recibió el conductor Paco Stanley, pues ese 7 de junio de 1999, él era su asistente así como su chofer, por lo que vio cómo sucedió todo aquel trágico día en el que murió el conductor, por lo que ahora ha decidido hablar una vez más de lo que pasó.

A pesar de salvar su vida tras el horrible ataque armado, Jorge no sabía los problemas que le esperaban, pues en su momento fue acusado de ser uno de los asesinos de Paco Stanley, lo que le llevó a un escrutinio público inmenso, a pesar de que después se demostrará lo contrario.

Fue en una entrevista para TV Azteca donde, gracias a las series que han aparecido últimamente en las plataformas de streaming sobre el caso, el chofer decidió recordar lo que pasó tras 25 años de lo sucedido, por lo que no se guardó nada acerca de lo ocurrido ese fatídico día.

Fue en ese momento en el que el chofer recuerda que salió por la camioneta, ya que el valet se estaba tardando y él asegura que a Paco Stanley no le gustaba esperar, por lo que decide ponerla al pie de la escalera, se sube Paco y atrás se sube Jorge Gil, el chofer decide cerrar los vidrios porque Paco Stanley quería encender el aire acondicionado, mientras que visualiza un arma y el ataque ocurre.

“Mi instinto fue cubrirme, ya no pude hacer nada, yo decía ‘estoy muerto’. Paco me protegió con su cuerpo, me incorporó y ya no veo a nadie, todo solitario. En ese momento, como fue tan rápido, ni siquiera volví a ver a Paco. Mi idea fue ‘me voy de aquí, porque se metieron al restaurante y se metieron a asaltar’. Esa fue la idea que tuve”, agregó Jorge García Escandon.