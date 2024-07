Galilea Montijo enfurece en conferencia de LCDLF México 2, así defendió a uno de sus compañeros: VIDEO

Muchos aplaudieron la respuesta de Gali. @pablo.chagra / Instagram.

Galilea Montijo se volvió tendencia luego de que salió a defender a su compañero Pablo Chagra, luego de que en una reude de prensa para el próximo estreno de la nueva edición de “La Casa de los Famos”, ya que ambos serán quienes encabecen las galas. Y es que un reporteró cuestionó si Pablo había tomado algún curso de conducción, luego de las críticas en la temporada pasada. Esta pregunta le pareció fuera de lugar a la también presentadora de “Hoy” y respondió tajantemente.

El estreno está programado para el próximo domingo 21 de julio, y promete ser uno de los shows más vistos del año. "La Casa de los Famosos México" se ha consolidado como un espacio donde las celebridades muestran su lado más humano, enfrentando desafíos y conviviendo en un ambiente cerrado. La dinámica del programa permite al público conocer más a fondo a sus celebridades favoritas, observando sus reacciones y comportamientos en situaciones cotidianas y de estrés.

Ellos encabezarán las galas. Foto: @pablo.chagra / Instagram.

¿Qué dijo Galilea Montijo?

“Lo hizo increíble y por eso repite, crítica siempre hay, has cosas buenas o malas, esto es parte de… Cada uno de nosotros sabemos que el hate es pare de las redes sociales es parte de hoy en día, un reflejo del a sociedad, de cómo estás hoy en día…”, comenzó Galilea.

Dejo las cosas claras- Foto: @mariocorza / Instagram.

“Mira que tengo broncas diarias, en salud mental también tengo mis problemas, hay días en los que no me puedo levantar y lo tengo que hacer, eso es tener los pies bien puestos en la tierra y saber que es parte de tu trabajo y no tu vida, no me imagino con mis broncas en mi casa tirándole hate a alguien…. Es parte del éxito que ha tendido la casara de los famosos”, dijo contundente Galilea Montijo.

La Casa de los Famosos está a nada de empezar

Hoy se dieron a conocer a los dos integrantes restantes de “La Casa de los Famosos”, que serán Gomita y Adrian Marcelo. Poco antes él ya lo había adelantado, pues se despidió de los fans de su canal de YouTube y pidió el apoyo de sus seguidores para este nuevo reto y también, el periodista Álex Kaffie lo había confirmado. Se espera que sea uno e los favoritos de la audiencia.