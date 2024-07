"El Potro ya está muy visto": Poncho de Nigris da su predicción para el ganador de La Casa de los Famosos 2

La Casa de los Famosos México está cada vez más cerca de comenzar y con ella la posibilidad de disfrutar de nuevas polémicas y muchos momentos que quedarán en el recuerdo de la televisión mexicana. Previo a que de inicio el reality show, se tiene que saber qué opinan algunos de los exconcursantes de la primera temporada. Ahora fue el turno de Poncho de Nigris, quien antes de hablar sobre sus posibles ganadores se enfadó con una televisora por llamarlo influencer.

El también cantante dejó claro que las caras viejas no tienen nada que hacer en La Casa de los Famosos México. La gente quiere ver a los nuevos talentos en el reality, por lo que ellos son los que ganarán en esta temporada, tal y como lo hicieron en la primera edición. Uno de los nombres que no tienen nada que hacer en la casa, para Poncho, fue el de Potro, ya que considera que está muy visto.

"El Potro ya está muy visto. Es muy gracioso, le irá muy bien, pero no va a ganar. El que puede ganar es Adrián Marcelo, el Agus (es amigo de Wendy y Nicola)", dijo Poncho, para no sólo terminar con el Potro, sino que también confirmó a uno de los últimos famosos que integrarán la segunda temporada. Se tiene que recordar que todavía quedan dos rostros por presentar.

El regiomontano fue uno de los concursantes que más contenido generó en la primera temporada de LCDFM, pero también fuera de la casa. En esta ocasión expresó quienes son su favoritos para quedarse con el premio del millón de pesos, es decir, para ganar la segunda temporada de La Casa de los Famosos México. Previo a revelar este detalle, el empresario se enfadó con los productores de 'De primera mano', ya que lo habían nombrado influencer cuando hace muchas cosas más.

La entrevista de Poncho en 'De primera mano' comenzó hablando sobre cómo se encontraba Ponchito después de la caída que sufrió en días pasados y terminó hospitalizado. Mientras hablaba de este tema, el empresario hizo una pausa para mostrar su desagrado por darse cuenta que lo presentaban como influencer en la pleca del programa.

"No me pongan influencer. No soy influencer. Soy empresario. Yo no soy influencer. Yo no soy de esos. Yo soy actor, conductor, bailarín, empresario. Influencer, los que andan empezando. No me pongan influencer. No me pongan influencer", dijo De Nigris para dejar claro que no lo deben meter con la lista de jóvenes creadores de contenido.